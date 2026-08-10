Au terme d'une tournée africaine effectuée du 27 juillet au 7 août 2026, le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame Zita Oligui Nguema,a regagné Libreville en fin d'après-midi, après une séquence diplomatique marquée par des échanges de haut niveau et le renforcement du positionnement du Gabon sur la scène africaine.

Revêtu de l'écharpe blanche ornée des armoiries de la République et rehaussée de franges en raphia, symbole de la valorisation du patrimoine culturel national, le Chef de l'Etat ouvre désormais une nouvelle phase consacrée à la mise en oeuvre des engagements conclus au cours de cette tournée.

Durant ce séjour, le Président de la République a multiplié les rencontres avec ses homologues et les autorités des Etats visités, dans le cadre d'une diplomatie fondée sur la solidarité africaine, le dialogue politique et la coopération au service du développement. Cette démarche traduit la volonté du Gabon de contribuer activement à la construction d'une Afrique davantage intégrée, prospère et solidaire.

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Cette mission a permis de consolider plusieurs partenariats stratégiques dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la formation, les échanges économiques et les investissements. Ces avancées ouvrent des perspectives concrètes en matière de création d'emplois, de transfert de compétences, de développement des infrastructures et d'amélioration des conditions de vie des populations.

Au-delà des résultats diplomatiques, cette tournée confirme l'ambition du Chef de l'Etat de faire de la politique étrangère un levier de transformation économique, d'attractivité et de rayonnement du Gabon, au bénéfice direct des citoyens.

A son arrivée à Libreville, le Président de la République a été accueilli conformément au cérémonial républicain par les autorités civiles et militaires.

Le Chef de l'Etat entend désormais traduire les engagements pris en réalisations concrètes, afin que les fruits de cette dynamique diplomatique se traduisent par davantage d'opportunités, de croissance et de prospérité partagée pour l'ensemble des citoyens gabonais.