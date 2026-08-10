Maroc: CAN féminine 2026 - Les Lionnes de l'Atlas dans le dernier carré

Les Lionnes de l'Atlas ont fait d'une pierre deux coups en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations féminine (Maroc-2026) et en poinçonnant leur ticket pour le Mondial 2027 au Brésil, après leur victoire face à l'Afrique du Sud par 2 buts à 1, en match des quarts de finale disputé samedi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

Dès le début du match, les Lionnes de l'Atlas ont affiché leur volonté de prendre le contrôle du milieu de terrain et d'imposer leur rythme, en s'appuyant sur des passes courtes et un pressing haut sur les porteuses du ballon afin de le récupérer rapidement et de construire leurs attaques.

Soutenues par les supporters marocains venus en nombre, les Lionnes de l'Atlas se sont procuré leur première occasion dangereuse à la 20e minute sur un centre de Hanane Ait El Haj dans la surface de réparation sud-africaine, Soukaina Ouzraoui a placé une tête qui est venue frôler la barre transversale de la gardienne Kaylin Swart.

À la 31e minute, Soukaina Ouzraoui a tiré profit d'un centre millimétré de Hanane Ait El Haj pour réussir un lob subtil du pied droit au-dessus de la gardienne sud-africaine, offrant ainsi l'avantage à l'équipe du Maroc.

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En face, les joueuses de l'Afrique du Sud ont tenté de revenir au score, mais la vigilance de la ligne défensive marocaine, associée aux interventions de la gardienne Khadija Er-Rmichi, ont empêché toute menace réelle sur les cages marocaines.

A la reprise, Les Lionnes de l'Atlas ont déroulé leur jeu offensif et réussi à creuser l'écart par Hanane Ait El Haj qui a transformé un penalty (52e).

Le sélectionneur national a effectué un changement tactique en alignant Hanane Badri à la place de Ghizlane Chebbak, sortie sur blessure, à la 56e minute.

Les sud-africaines ont réussi à réduire l'écart par une réalisation de Thembi Kgatlana (67e).

Face à une baisse du régime de la ligne offensive des Lionnes de l'Atlas, le sélectionneur national Jorge Vilda a opéré un changement en faisant entrer Ibtissam Jraïdi à la place de Fatima Tagnaout, dans le but d'apporter du tonus à l'attaque, de reprendre l'initiative offensive et de maîtriser le jeu. Un changement qui a failli porter ses fruits à la 82e minute.

Grâce à cette victoire, la sélection marocaine a atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations féminine pour la troisième fois consécutive, tout en compostant son billet pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

En demi-finale, le Maroc affrontera le vainqueur du duel entre le Cameroun et le Nigeria, mercredi 12 août au stade Moulay El Hassan à Rabat (21h00).