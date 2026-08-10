Maroc: Jorge Vilda - La qualification pour le Mondial 2027 est le fruit du projet de développement du football féminin

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Jorge Vilda a affirmé, samedi à Rabat, que la qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil est le fruit du projet de développement du football féminin mené par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Lors de la conférence de presse d'après-match des quarts de finale remporté 2-1 face à l'Afrique du Sud, Vilda a expliqué que l'accès au Mondial était le premier objectif de la sélection nationale, tout en saluant le soutien massif du public tout au long de la rencontre.

Concernant le déroulement du match, le sélectionneur national a souligné que l'équipe du Maroc a réalisé une très bonne première mi-temps, marquée par une meilleure maîtrise du jeu et la création de plusieurs occasions, tout en félicitant la ligne défensive pour sa capacité à neutraliser le danger de l'attaque sud-africaine durant la majeure partie du match.

Il a ajouté que le scénario du match a changé après le deuxième but, lorsque la sélection sud-africaine s'est projetée en force vers l'attaque et a engagé un plus grand nombre de joueuses sur la ligne offensive, ce qui a contraint les éléments nationaux à reculer et à se replier en défense.

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S'agissant de la demi-finale, Vilda a précisé que le Maroc connaîtrait son adversaire à l'issue de l'affiche Nigéria-Cameroun, affirmant que l'équipe nationale connaît bien ces deux sélections pour les avoir déjà affrontées, et que la priorité actuelle sera la récupération physique et mentale des joueuses.

L'équipe nationale affrontera en demi-finale le vainqueur du match Cameroun-Nigéria, mercredi au Stade Moulay El Hassan à Rabat, à partir de 21h00.