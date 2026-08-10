Soudan: Le Ministre de l'Éducation - Le championnat scolaire africain, un noyau pour découvrir les talents

9 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement National, Dr Al-Tuhami Al-Zain Hajar, a affirmé que le quatrième championnat scolaire africain de football constituait une plateforme pour découvrir les talents étudiants et former des équipes de jeunes, en vue de parvenir à des équipes nationales capables de représenter le Soudan sur la scène internationale.

C'était fait aujourd'hui lors de l'inauguration du tournoi au Club de la Famille à Khartoum, à laquelle ont participé des équipes scolaires de plusieurs États du Soudan, pour la catégorie d'âge des 11 à 14 ans.

Le ministre a déclaré que le championnat venait couronner un processus de compétitions qui avait débuté en avril dernier, passant par le championnat des classes, les unités administratives, les localités et les États, pour aboutir aux compétitions sectorielles, soulignant que ces compétitions avaient permis de révéler des talents étudiants distingues dans le domaine du football.

Dr Al-Tuhami a souligné que le championnat va au-delà de la compétition sportive pour constituer un projet éducatif et social qui renforce l'interaction et la coopération entre les étudiants, développe leurs compétences de vie et consolide les valeurs ainsi que la sensibilisation sanitaire et environnementale.

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De son côté, le gouverneur de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a accueilli favorablement les équipes et les délégations participantes des États, saluant les efforts déployés par le ministère de l'enseignement et de l'Éducation nationale et la Direction générale des activités scolaires pour l'organisation du tournoi, en souhaitant aux équipes participantes de réaliser des résultats distingues.

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