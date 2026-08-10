Afrique: Éducation catholique - Le Scéam veut bâtir une stratégie africaine à l'horizon 2031

Réuni du 6 au 8 août 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, le Symposium des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (Scéam) a organisé sa première conférence continentale sur l'éducation catholique.

Plus d'une centaine d'évêques, responsables d'établissements, universitaires, chercheurs, experts et représentants de congrégations religieuses ont participé à la rencontre placée sur le thème « Renforcer l'éducation catholique pour un développement humain intégral en Afrique ». L'objectif dépasse la simple concertation entre acteurs de l'enseignement catholique.

Le Scéam entend désormais définir une vision continentale capable d'adapter son réseau éducatif aux mutations démographiques, sociales et technologiques de l'Afrique. Cette initiative fait suite au mandat donné lors de la 20e Assemblée plénière du Scéam tenue à Kigali, en juillet 2025. Elle vise à renforcer la coopération entre les différents systèmes éducatifs catholiques et à définir une orientation stratégique commune. L'éducation est présentée comme un instrument d'évangélisation, mais également comme un levier de développement humain intégral et de transformation sociale.

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Une école catholique confrontée à de nouveaux défis

Les travaux d'Addis-Abeba ont porté sur plusieurs enjeux déterminants : identité catholique, gouvernance et leadership, formation des enseignants, viabilité financière, transformation numérique, intelligence artificielle, universités et recherche, protection de l'enfance, environnement et innovations pédagogiques. Cet agenda révèle une évolution importante de la réflexion de l'Église.

Il ne s'agit plus seulement de préserver un réseau scolaire historique, mais de déterminer comment celui-ci peut répondre à une Afrique jeune, fortement urbanisée et confrontée à des besoins considérables en matière de compétences, d'innovation et d'accès à une éducation de qualité. La question numérique occupe notamment une place stratégique. L'intelligence artificielle transforme déjà les méthodes d'enseignement, l'accès aux connaissances et les métiers. Pour le Scéam, l'enjeu sera d'éviter une fracture numérique entre établissements et de permettre aux structures catholiques de disposer d'enseignants et d'infrastructures adaptés.

Une feuille de route continentale 2026-2031

L'un des principaux résultats attendus de la conférence est l'élaboration d'une feuille de route continentale pour l'éducation catholique à l'horizon 2031. Elle doit fixer des priorités stratégiques et proposer des recommandations pratiques aux établissements du continent. Le Scéam réfléchit également à la création d'une commission continentale pour l'éducation, appelée à assurer une coordination permanente des initiatives. Cette évolution pourrait permettre une meilleure mutualisation des ressources, de la formation, de la recherche et des outils pédagogiques entre les différents pays africains.

Une dynamique liée à l'avenir de l'Église en Afrique

La conférence intervient dans une séquence ecclésiale plus large. Du 3 au 5 août, Addis-Abeba a accueilli un séminaire préparatoire à l'Assemblée ecclésiale africaine de 2028, consacré à la synodalité de l'Église en Afrique. L'éducation apparaît donc comme un élément central de cette stratégie continentale. Le véritable défi commence désormais : transformer les orientations d'Addis-Abeba en financements, programmes, établissements modernisés et résultats mesurables. Dans une Afrique où le capital humain devient un enjeu géopolitique majeur, l'Église catholique entend manifestement faire de son réseau éducatif un instrument de transformation durable du continent.