Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 août 2026

revue de presse

Zambie : Les attentes de la population à l'approche des élections générales

Plus de 8 millions d’électeurs sont attendus aux urnes jeudi en Zambie pour le double scrutin législatif et présidentiel. Le président sortant, Hakainde Hichilema, est candidat à sa propre succession. Il affrontera 13 autres candidats, dont l’ancien ministre Brian Mundubile, porte-étendard de l’opposition.

À quelques jours du scrutin, des Zambiens appellent à la tenue d’un vote pacifique et apaisé, alors que la campagne s’est déroulée dans un climat tendu, avec des allégations d'intimidation.

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''Ce que j’attends, c’est que l’on vote dans le calme, sans violences'', explique Ceshas Tembo, chauffeur de bus. (Source Africanews)

Sierra Leone : Julius Maada Bio pousse le Parlement à adopter une réforme électorale controversée

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a appelé dimanche les députés à adopter rapidement une réforme du code électoral, à moins de deux ans de la présidentielle de 2028. Le projet, qui prévoit notamment de modifier le mode de scrutin, divise profondément la majorité et l’opposition.

Dans un discours télévisé, Julius Maada Bio a exhorté les parlementaires à mettre fin aux débats et à adopter le texte. « Cette loi en débat au Parlement est le fruit d'années de travail et de consultations », a-t-il affirmé, assurant qu'elle prenait en compte les contributions de différentes composantes de la société sierra-léonaise. Le chef de l'État a lancé un appel à un vote qui, selon lui, doit être guidé par l'intérêt général plutôt que par les intérêts partisans. (Source Africa Radio)

Madagascar : La Haute cour valide une loi sur la saisine de territoires coloniaux

À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a validé une loi qui organise le transfert automatique à l'État de tous les titres fonciers encore inscrits au nom d'étrangers depuis l'époque coloniale. Un texte présenté par le pouvoir comme la finalisation de la décolonisation foncière du pays, mais dont la portée réelle est relativisée par certains chercheurs.

Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 1er juillet 2026, sur proposition de son président, Siteny Randrianasoloniaiko. Avant sa promulgation, il a été soumis par le président de la Refondation à la Haute Cour constitutionnelle,

La loi n°2026-007 fixe une date charnière : le 26 juin 1960, jour de l'indépendance. Tous les titres de propriété encore enregistrés à cette date au nom d'un étranger, et jamais transmis depuis à un propriétaire malgache, basculent désormais de plein droit dans le patrimoine de l'État. (Source RFI)

Algérie : Sauvetage réussi d'un otage allemand d'origine turque enlevé au Niger

Le ministère algérien de la Défense nationale a annoncé, samedi soir, «la prise en charge du ressortissant allemand d'origine turque Sinan Ulumaskan, enlevé au Niger par un groupe criminel armé », avant de l’acheminer vers la base aérienne de Boufarik (50 km à l'est d’Alger).

« Les services de sécurité de l'armée ont reçu, vendredi 7 août, le ressortissant allemand Ulumaskan Sinan, enlevé par un groupe criminel armé au Niger », a précisé le MDN dans un communiqué.

Le transfert de l'otage allemand a été effectué depuis In Guezzam (extrême sud algérien) vers la base aérienne de Boufarik, à bord d’un avion spécial. Il doit ensuite être remis aux autorités allemandes, afin de regagner son pays. (Source TRT Afrika)

Une nouvelle liaison aérienne rapproche Bamako et Lagos

Depuis le 1er août, Bamako dispose d’une nouvelle liaison aérienne avec Lagos assurée par la compagnie nigériane Air Peace. Derrière cette ouverture commerciale se dessine aussi un rapprochement entre le Mali et le Nigéria, qui cherchent à préserver leurs échanges bilatéraux malgré la recomposition politique de l’Afrique de l’Ouest.

Le premier vol de la nouvelle desserte entre le Nigéria et le Mali, a quitté Lagos le samedi 1er août. Air Peace avait annoncé début juillet l’ouverture de l’axe Lagos–Bamako–Conakry, exploité les mardi, jeudi et samedi. Bamako rejoint ainsi le réseau régional de la compagnie nigériane avec une liaison directe vers Lagos, avant la poursuite du trajet vers la capitale guinéenne.

Pour les voyageurs maliens, cette desserte facilite surtout l’accès au Nigéria sans passer par un autre hub ouest-africain. Lagos permet également des correspondances vers Abuja, Kano, Port Harcourt et plusieurs autres villes nigérianes desservies par Air Peace. (Source Apanews)

Cameroun-Maroc et Algérie-Malawi, affiches des demi-finales de la CAN féminine 2026

Le Cameroun et le Malawi ont validé, dimanche, leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, où ils affronteront respectivement le Maroc et l'Algérie.

Les demi-finales sont prévues mercredi, à partir de 17h GMT, entre le Maroc et le Cameroun, à Rabat, puis à 20h GMT entre l'Algérie et le Malawi.

Les quatre équipes sont également qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027, prévue au Brésil. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Feu vert du Sénat américain, Maurice retient son souffle

Le Sénat américain a donné un signal très favorable à Maurice et aux autres pays africains bénéficiaires de l'AGOA.

Le dossier AGOA franchit une étape importante à Washington. Le Sénat américain a adopté, par 90 voix contre 6, le texte H.R. 6500 qui prévoit la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'à fin décembre 2028, sans modification des conditions actuelles.

L'information a été confirmée hier par Maurice Vigier de La Tour, directeur de la Mauritius-US Business Association (MUSBA) et de l'American Chamber of Trade (ACT), ainsi que par Paul Ryberg, de la MUSBA. (Source L’Express de Maurice)

Mali : Au moins 10 militaires tués dans une attaque du JNIM à San

Au moins 10 militaires ont été tués dimanche dans la ville de San, dans le centre du Mali, lors d'une attaque contre un camp de l'armée qui a été revendiquée par les djihadistes du JNIM, ont rapporté à l'AFP des sources sécuritaires et locales. Une source locale a confirmé des pertes au sein des forces armées, sans en préciser le nombre exact. « Il y a eu des pertes côté ami, mais nos évaluations sont en cours. Nos hommes ont repris le contrôle », a indiqué cette source.

Des riverains ont décrit des affrontements violents aux premières heures de la journée. « Je confirme que c'est une attaque terroriste. L'attaque a commencé depuis 05h00. Nous avons entendu de grosses détonations et des échanges de tirs de manière continue », a témoigné un habitant de San, ajoutant que « le calme (était) revenu maintenant ».

Dans un communiqué publié dimanche, l'armée malienne a pour sa part évoqué une simple « tentative d'attaque sur l'emprise FAMa de San ce dimanche 9 août 2026 à 05h30 ». L'état-major affirme qu'une « riposte vigoureuse des FAMa » a eu lieu et que «la tentative a été repoussée », assurant que «la situation est sous contrôle ».

Or au Zimbabwe : La mine de Dokwe attendue en production d’ici 2028

Au Zimbabwe, la future mine d’or Dokwe pourrait connaître sa première coulée en 2028, d’après Kerim Sener, directeur général d’Ariana Resources, cité jeudi 6 août par Reuters. Cette perspective intervient alors que le projet doit franchir ses premières étapes de pré-développement dans les prochains mois.

Avec Dokwe, Ariana prévoit d’investir 164 millions de dollars, selon une étude de préfaisabilité publiée en mai 2026. Le projet vise une production moyenne annuelle de 80 000 onces d’or sur 12 ans, avec un pic pouvant atteindre 100 000 onces.

Si une étude de faisabilité définitive est attendue en 2027 pour préciser ces estimations, aucune date n’avait jusqu’ici été avancée pour le démarrage de la production. Les déclarations du dirigeant apportent ainsi un premier élément de réponse, alors que Dokwe figure parmi les projets susceptibles de soutenir les ambitions de croissance de la filière aurifère zimbabwéenne. (Source Agence ecofin)

Des élèves angolais remportent 90 médailles aux Olympiades académiques

Des élèves angolais ont remporté un total de 90 médailles d'or, d'argent et de bronze lors des Olympiades académiques, organisées du 2 au 9 août à Oxford, en Angleterre.

S'exprimant devant la presse, le président de l'Association nationale de l'enseignement privé (ANEP), António Pacavira, a indiqué que la délégation angolaise, composée de 80 étudiants, avait participé à différentes épreuves, avec des résultats particulièrement remarquables en mathématiques, en anglais, en chimie et en biologie.

Il a notamment cité l'obtention d'une médaille d'argent en chimie, une première pour des étudiants angolais, ainsi que plusieurs médailles de bronze en biologie. (Source Angop)