Afrique: Le Maroc, futur leader continental africain des data centers et de l'IA

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L'ESSENTIEL

En avril 2026, plusieurs institutions publiques marocaines ont validé le lancement d'un projet de data center à Dakhla, dans le sud du pays, qui sera exclusivement alimenté par des énergies renouvelables.

Ce projet s'inscrit dans les nombreux efforts du Maroc pour s'imposer comme leader régional, voire continental, dans le secteur du numérique.

En investissant dans de telles infrastructures, le Royaume entend mieux maîtriser l'hébergement de ses données afin de servir ses intérêts économiques et ses ambitions géopolitiques.

À Nouaceur, en périphérie de Casablanca, un consortium emmené par le Sud-Coréen Naver Cloud, l'Américain Nvidia et l'opérateur Nexus Core Systems prépare un centre de données consacré à l'intelligence artificielle (IA) évalué à 1,2 milliard de dollars (1,04 milliard d'euros). Visant à terme 500 mégawatts de capacité, soit davantage que la puissance cumulée aujourd'hui installée dans les cinq premiers pays africains du secteur, le projet résume à lui seul le pari que fait le Maroc sur les infrastructures numériques.

Le pari marocain des data centers

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Le pays ne domine pas encore le classement continental. Selon le rapport « Africa's Digital Leap », publié par Heirs Technologies, l'Afrique comptait fin 2025 environ 211 data centers actifs, très concentrés, notamment en Afrique du Sud - avec 49 centres. Le Maroc, avec huit infrastructures recensées à Casablanca, occupe la cinquième place du classement continental en 2025, derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, mais devant le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Tunisie.

Sur la prochaine génération de projets, le royaume joue sa place de leader régional. Le pari se double d'un second chantier à Dakhla, où les ministères de la transition énergétique et de la transition numérique ont validé en janvier 2026 un centre de données vert de 500 mégawatts. Ce centre sera alimenté exclusivement par l'éolien et le solaire et adossé à l'institut Al Jazari, consacré à l'intelligence artificielle et à la transition énergétique en partenariat avec l'université de Dakhla. Le site Jeune Afrique évoquait en janvier jusqu'à quatre projets de cette nature pour une capacité combinée proche de deux gigawatts, à comparer au 0,500 gigawatt à peine que cumulent aujourd'hui les cinq pays africains les plus avancés du secteur.

Les fondements d'un leadership numérique régional

Cette ambition s'appuie sur des atouts géographiques dont peu de pays africains disposent. Le Maroc est le seul du continent à disposer à la fois d'une façade atlantique et méditerranéenne, raccordé à une dizaine de câbles sous-marins, dont Africa-1 et 2Africa. Ce dernier est porté par Meta, avec des temps de latence vers le sud de l'Europe inférieurs à 20 millisecondes. Cette proximité a pris une dimension réglementaire en 2023 lorsque Rabat a modifié sa loi 09-08 sur la protection des données personnelles pour la rapprocher du RGPD européen. Cela a permis à des entreprises françaises, espagnoles ou belges d'y héberger leurs données sans enfreindre leurs propres obligations.

Le marché existant reste pour l'instant concentré : Maroc Télécom, Inwi, Medasys et N+one se partagent plus de 84 % des parts selon une monographie du Conseil de la concurrence, tandis qu'Oracle multiplie ses implantations à Casablanca, qu'Orange Maroc s'associe à AWS et que Maroc Télécom a signé avec Google Cloud une convention de partenariat évalué à environ 3 milliards de dollars (soit 2,6 milliards d'euros).

Cette accélération n'efface pas certains enjeux. Le taux d'utilisation moyen des centres de données africains plafonne autour de 40 %, contre 70 à 80 % en Europe ou au Moyen-Orient, ce qui met en avant le défi du rythme d'absorption d'une telle capacité.

Des infrastructures au service de la souveraineté et d'une stratégie d'influence

Au-delà des chantiers eux-mêmes, le pari marocain ouvre des perspectives concrètes pour l'économie locale. Une part croissante des données africaines reste aujourd'hui hébergée hors du continent, privant les économies locales d'une partie de la valeur qu'elles génèrent. Rapatrier ce traitement à Casablanca ou à Dakhla permettrait de capter emplois qualifiés, recettes fiscales et savoir-faire technique sur place.

L'adossement systématique des nouveaux projets aux énergies renouvelables, à travers TAQA Morocco à Nouaceur ou l'éolien et le solaire à Dakhla, crée par ailleurs un effet d'entraînement sur la filière électrique nationale, déjà engagée dans la diversification de son mix énergétique. L'institut Al Jazari, en associant recherche en intelligence artificielle et formation universitaire, offre enfin une réponse directe au déficit de compétences cloud identifié par Heirs Technologies, et pourrait transformer une faiblesse en relais de croissance pour les ingénieurs marocains et africains formés sur place.

Les ambitions géopolitiques du Maroc s'appuient aussi sur une vision stratégique de long terme, en cohérence avec les rééquilibrages et le multilatéralisme ambiant. Le principal défi du Maroc est celui de la souveraineté et de la montée en performance. C'est aussi le défi du « trouver sa place » entre les grands acteurs-attracteurs américains et chinois. Une vision stratégique ne peut être déployée sans les efforts, sans la pugnacité, sans l'intelligence humaine. L'IA et la robotique n'ont pas encore remplacé la composante humaine dans la construction d'une stratégie à l'échelle continentale...

Cette vision stratégique du Maroc a su s'incarner par des hommes et des femmes capables d'anticiper les grands mouvements à la vitesse du progrès de l'IA et de la robotique. Une femme en particulier a choisi de consacrer son action au service de l'IA, de relever le défi de souveraineté au nom du Maroc et au nom du continent africain tout entier : il s'agit de la chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, madame Amal El Fallah Seghrouchni, dont on trouvera le parcours détaillé sur ce lien. Elle porte aujourd'hui la stratégie data IA du Maroc, et notamment celle du déploiement stratégique des nouveaux data centers.

C'est sur cette convergence globale entre volontés de développement de l'innovation et esprit de compétition et de souveraineté exprimé par la jeunesse marocaine, que se construira l'IA africaine, primordiale à la stratégie marocaine.

Thierry Berthier, Maitre de conférences en mathématiques, cybersécurité et cyberdéfense, chaire de cyberdéfense Saint-Cyr, Université de Limoges