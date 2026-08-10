Ile Maurice: 269 jeunes ont perçu l'allocation de Rs 20 000 au 30 juin 2026

Au total, 269 jeunes Mauriciens ont bénéficié de l'Independence Allowance de Rs 20 000 pour l'exercice clos au 30 juin 2026, dont 104 sont originaires de Rodrigues. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, dans un written answer à une question parlementaire du député de Rodrigues, Jacques Edouard, portant sur le portail électronique de la Mauritius Revenue Authority (MRA).

Cette allocation unique de Rs 20 000, instaurée à partir de juillet 2025, est destinée aux jeunes Mauriciens qui atteignent l'âge de 18 ans, à condition qu'ils appartiennent à un ménage inscrit au Social Register of Mauritius (SRM). Pour en bénéficier, les personnes éligibles doivent soumettre une demande via le portail en ligne de la MRA et fournir les coordonnées de leur compte bancaire ou d'un compte bancaire détenu conjointement avec leur mère, leur père ou leur tuteur. Elles disposent d'un délai d'un an après leur 18e anniversaire pour effectuer cette démarche.

Le Premier ministre a précisé que la MRA reçoit chaque mois du ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale la liste des ménages enregistrés au SRM. Les demandes sont ensuite vérifiées à partir de cette base de données avant que l'allocation ne soit versée directement sur le compte bancaire du bénéficiaire. Toute personne qui ne figure pas sur le registre social et tente de présenter une demande reçoit automatiquement un message l'informant du rejet de sa demande.

Interrogé sur de possibles problèmes techniques empêchant certains jeunes de s'inscrire via le portail électronique de la MRA, Navin Ramgoolam a affirmé que le portail e-services est pleinement opérationnel et qu'aucun problème technique n'a été recensé. Selon les informations communiquées par la MRA, aucune plainte n'a été enregistrée de la part de personnes éligibles n'ayant pas pu soumettre leur demande en raison d'un dysfonctionnement du système.

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Le Premier ministre a toutefois indiqué que deux cas ont rencontré des difficultés lors de la validation des coordonnées bancaires des bénéficiaires. Ces problèmes ont depuis été résolus et les deux jeunes concernés ont reçu leur allocation.