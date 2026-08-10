Ile Maurice: Un butin de près de Rs 1,5 million, un suspect arrêté

Un homme de 32 ans a été arrêté par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Plaine-Verte et Vallée-Pitot dans le cadre d'une enquête sur un important vol commis dans un bâtiment commercial à Plaine-Verte. Le préjudice est estimé à Rs 1 493 300. Le suspect a été conduit au poste pour les besoins de l'enquête le vendredi 7 août.

Selon les informations recueillies par la police, il aurait reconnu son implication dans cette affaire. Une accusation provisoire a été déposée contre lui et il a été placé en détention policière. Les objets volés n'avaient toutefois pas encore été récupérés au moment de son arrestation.

L'affaire avait été signalée à la police la veille, jeudi 6 août. Le propriétaire d'une entreprise spécialisée dans l'entretien automobile, située à la rue Pamplemousses, à Plaine-Verte, avait constaté la disparition d'une importante quantité d'équipements et d'accessoires automobiles. Selon la déposition consignée par la police, le vol aurait été commis entre le 26 juin et le 5 août 2026 dans un bâtiment commercial de deux étages. Le ou les auteurs auraient pénétré dans les lieux après avoir forcé une fenêtre à auvent.

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Le butin comprend notamment des dizaines de bras de suspension, des lecteurs CD, des haut-parleurs, des condenseurs, des phares antibrouillard, des jantes en alliage, des pompes à carburant, des amortisseurs, des rétroviseurs, des crémaillères de direction, des crics, des phares et des essuie-glaces. Des portes en aluminium, des rampes en inox, des câbles électriques ainsi que des équipements de plomberie auraient également été emportés. Parmi les objets déclarés volés figurent aussi 250 voitures miniatures de collection.

Les biens n'étaient pas assurés et le bâtiment ne disposait pas de caméras de surveillance. L'enquête de la CID de Plaine-Verte et Vallée-Pitot se poursuit.