Ile Maurice: Agressé en pleine rue, un homme dépouillé de sa chaîne en or et de son argent

Un homme de 59 ans a été victime d'un vol en pleine rue à Terrasson, Pointe-aux-Sables. Deux individus circulant à scooter lui auraient dérobé une chaîne en or ainsi qu'un portefeuille contenant de l'argent. La valeur totale du butin est estimée à environ Rs 35 000.

Les faits se seraient produits le mardi 4 août, vers 18 h 30, alors que le quinquagénaire regagnait son domicile après être passé par le complexe Seridan. Arrivé à hauteur de la rue Orchidée, il aurait été approché par deux hommes circulant sur un scooter rouge et noir, dont le numéro d'immatriculation et la marque demeurent inconnus. Selon sa déposition à la police, l'un des individus lui aurait soudainement recouvert la tête à l'aide d'un T-shirt blanc. La victime aurait tenté de se dégager, mais sans succès. Les deux individus en auraient alors profité pour lui arracher son portefeuille ainsi que sa chaîne en or.

Le portefeuille contenait une somme de Rs 650. Après avoir entendu la victime appeler à l'aide, les deux individus auraient pris la fuite à bord du scooter. Aucun témoin n'aurait assisté à la scène. Le quinquagénaire a toutefois indiqué à la police qu'il pourrait reconnaître les suspects grâce aux vêtements qu'ils portaient au moment des faits.

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L'affaire a été rapportée au poste de police de La-Tour Koenig le vendredi 7 août. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les deux suspects.