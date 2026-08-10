Ile Maurice: Disparu depuis trois jours, un quinquagénaire retrouvé mort

Le corps sans vie d'un homme de 56 ans, porté disparu depuis le mardi 4 août, a été retrouvé dans une rivière, à proximité du pont de Trois-Îlots, à Beau-Champ, dans l'après-midi du vendredi 7 août.

C'est le fils du quinquagénaire qui a fait la macabre découverte alors qu'il était à sa recherche. Vers 14 h 30, arrivé à hauteur du pont de Trois-Îlots, il a aperçu le corps d'un homme vêtu d'un haut jaune flottant dans la rivière. Il l'a par la suite formellement identifié comme étant celui de son père avant d'alerter la police.

Des policiers se sont rendus sur les lieux et ont sécurisé le périmètre. Le corps a été retiré de l'eau par des éléments de la National Coast Guard (NCG), avant d'être transporté à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour une autopsie. L'examen post-mortem a été pratiqué le même jour, vers 19 heures. Selon le rapport de police, la cause du décès n'a pu être déterminée à l'issue de l'autopsie. Le corps a ensuite été remis aux proches.

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La disparition du quinquagénaire avait été signalée à la police de Bel-Air-Rivière-Sèche le mercredi 5 août. Il n'avait plus donné signe de vie depuis environ 15 h 30 la veille, après avoir quitté son domicile à Gandhi Road, Ernest-Florent.

Dans le cadre de l'enquête, les éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Bel-Air ont interrogé deux personnes. Celles-ci ont indiqué aux enquêteurs que le quinquagénaire avait l'habitude de se rendre sous le pont de Trois-Îlots pour couper des légumes et cueillir des fruits.