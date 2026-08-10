Ile Maurice: Deux tortues estimées à Rs 75 000 volées dans une cour

9 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Deux tortues, dont la valeur totale est estimée à Rs 75 000, ont été volées dans la cour d'un domicile situé au morcellement Le Printemps, à Pointe-aux-Sables. Le vol aurait été commis entre 20 heures le jeudi 6 août et 15 heures le vendredi 7 août. Le propriétaire des animaux, âgé de 28 ans, a signalé leur disparition à la police dans la soirée de vendredi.

Selon sa déposition, les deux tortues, de couleur verte, mesurent respectivement environ 20 cm et 10 cm de diamètre. Le jeune homme affirme les avoir en sa possession depuis 18 ans.

Il a également indiqué aux enquêteurs être en mesure de les identifier grâce à des marques de fissures présentes sur leurs carapaces.

À ce stade, le propriétaire n'a désigné aucun suspect. Une enquête policière a été ouverte afin de retrouver les animaux et d'identifier le ou les auteurs du vol.

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