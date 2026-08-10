Cote d'Ivoire: Bianko/Célébration de l'An 66 - Le sous-préfet salue les nombreuses actions de développement

À l'instar des autres localités du pays, le village de Bianko situé dans la sous-préfecture de Touba a vibré le vendredi 07 août 2026 au rythme des festivités marquant la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mobilisés comme un seul homme, autorités coutumières et religieuses, forces de défense et de sécurité, présidents de mutuelles et les populations des différents villages de la sous-préfecture de Touba ont célébré avec faste ce moment de communion.

Le sous-préfet Akissi Paul Éric a saisi cette occasion pour rappeler les souvenirs de cette liberté acquise au prix de grands sacrifices consentis par les devanciers. « Nous voici réunis aujourd'hui, dans ce beau village de Bianko pour la célébration de la Fête de l'Indépendance de notre cher pays la Côte d'Ivoire. Ce jour glorieux invite au souvenir de nos pères fondateurs et à la célébration de notre identité nationale. Soixante-six ans après la proclamation commémorée par nos devanciers, le flambeau de la liberté, de la paix et de la fraternité brille avec force dans l'ensemble du pays, et particulièrement ici, dans notre belle région du Bafing », a-t-il indiqué.

De nombreux acquis et de grands projets en cours d'achèvement

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Il a également salué la tenue de cette célébration dans un contexte calme et apaisé, évoquant toutefois, les péripéties que le pays a connu ces dernières décennies. « Aujourd'hui tout est radieux et notre pays connait un rayonnement à tous les niveaux. Ensemble, continuons de bâtir une nation forte, résiliente et résolument tournée vers l'avenir. Je profite de cette tribune pour appeler toutes les forces vives de la nation en particulier la jeunesse à oeuvrer pour une Côte d'Ivoire dynamique et prospère », a invité le sous-préfet.

Il a, pour terminer, salué les nombreux acquis au plan national dans tous les domaines, permettant le développement économique, la modernisation des infrastructures et le rayonnement de la culture ivoirienne à travers le monde. La région du Bafing en général et le département de Touba en particulier n'est pas en marge de ces avancées notables, a-t-il souligné. « L'embellie générale observée rejaillit sur notre localité. Ainsi, des investissements sont réalisés à travers plusieurs canaux. C'est le cas du projet de Cohésion sociale des régions nord (COSO) dans domaine de l'éducation, la santé, l'hydraulique et la cohésion sociale.

Pour la région du Bafing, des réalisations d'un montant de plus de quatre (4) milliards de Fcfa ont été faites. Pour la seule sous-préfecture de Touba se sont dix (10) localités qui sont concernées pour plus de trois cent (300) millions de nos francs », a-t-il égrené. Il a aussi annoncé des projets majeurs en cours de réalisation et en perspective. Il s'agit notamment de la route Touba-Séguéla longue de 126 km est quasiment achevée et qui sera bientôt livrée. En outre, il a évoqué le bitumage en cours de l'axe N'golodougou-Booko dont les travaux avancent bien et qui débouche sur la frontière avec la Guinée forestière et qui facilitera les transactions avec ce pays. À ceux-ci s'ajoutent le projet de construction de la centrale solaire de Mahana, la relance du projet Soja sous une forme actualisée se met en place avec la convention d'accord entre le ministère de l'Agriculture et un partenaire privé à Mahou-Sokourala.

Revue des troupes et honneurs militaires, discours du sous-préfet, défilé militaire et civil, et danses du terroir ont meublé la fête de l'indépendance à Bianko.