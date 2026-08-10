Cote d'Ivoire: Guintéguéla / Célébration de l'An 66 - Le sous-préfet dénonce la recrudescence des vols

Le Village de Kolon qui a abrité le 7 août 2026, la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour l'ensemble des localités de la Sous-préfecture de Guintéguéla. Après la revue des troupes et le salue au drapeau, N'Failissou Serge Kouassi, sous-préfet de Guintéguéla, a délivré son message essentiel axé sur la sécurité et la quiétide de ses administrés.

N'Failissou Serge Kouassi, a regretté le retour en force de l'insécurité. Selon lui, les vols se multiplient de jour comme de nuit. Les principales victimes des indélicats sont les propriétaires des engins à deux roues (motos). Il a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour mettre le grapin sur les personnes malveillantes impliquées dans ces actes délictueux. Il a aussi fait savoir que les concernés, feront face à toute la rigueur de la loi quand ils seront pris.

En outre, il s'est inquiété de la recrudescence des conflits fonciers dans le Canton Tennin. À cet effet, il a annoncé dans les prochains jours, une vaste campagne de sensibilisation à l'intention du monde agricole à l'effet de mieux structurer les cessions des terres basées sur des contrats formels.

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L'autre actualité brûlante évoquée par le Commandant, est l'orpaillage clandestin, dans la mesure où « la sous-préfecture de Guintéguéla est dans l'oeil du cyclone », a-t-il souligné. Il a appelé les populations à la vigilance, à ne pas se faire complices des exploitants illégaux. « L'orpaillage clandestin n'a pas sa place ici », a-t-il lancé.

L'Administrateur a toutefois fait le point des investissements étatiques dans sa circonscription et relève avec joie, les progrès réalisés au cours des dernières années. Il s'agit notamment de l'ouverture d'une inspection primaire, de l'ouverture d'une bibliothèque au sein du Collège moderne de Guintéguéla, de la multiplication et le rapprochement des centres de santé des populations.

L'un des moments phares de la fête a été la cérémonie d'excellence qui a vu 15 acteurs de développement locaux primés issus de toutes les composantes de la société (élève, agriculteurs, fonctionnaires...). Le prix spécial 2026, a été décerné à Koné Vamongnouma dit Paké, chef du canton Tennin.

La célébration de l'Année 66 à Kolon, a pris par le défilé militaire et civil, les danses et chants du terroir.