Algérie/Cote d'Ivoire: Le pays renverse la Côte d'Ivoire (2-1) et se qualifie pour le Mondial brésilien

Alger — La sélection algérienne féminine de football s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2026, ainsi que pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, en battant la Côte d'Ivoire (2-1, mi-temps : 0-1), samedi au terme du premier quart de finale de la compétition.

Les Ivoiriennes ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire d'Akissi Konan (30e).

Les Algériennes avaient été contraintes d'effectuer un premier changement dès la 20e minute, après la sortie sur blessure de l'attaquante Sofia Bekhaled, remplacée par Morgane Ikene.

Au retour des vestiaires, les "Vertes" ont réussi à remettre les pendules à l'heure grâce à Inès Khiri, auteure d'un tir lobé qui a trompé la gardienne ivoirienne (58e).

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La Côte d'Ivoire a ensuite manqué une belle opportunité de reprendre l'avantage, Rebecca Elloh voyant son penalty repoussé par le poteau (62e).

Portée par une nette domination, l'Algérie a finalement pris les devants deux minutes plus tard grâce à Amira Ould Braham, qui a donné l'avantage aux siennes d'un tir lointain (64e).

La Côte d'Ivoire, de son côté, a disputé la seconde période en infériorité numérique après l'expulsion de N'sira Ouedraogo peu avant la pause (42e).

Cette victoire permet à l'Algérie de décrocher une qualification historique à la fois pour les demi-finales de la CAN et pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027.

En demi-finale, les joueuses du sélectionneur national Farid Benstiti affronteront le vainqueur du quart de finale entre le Cameroun et le Nigeria, prévu dimanche à 18h00. La demi-finale est fixée au mercredi 12 août .

Pour le Mondial-2027, le Brésil, pays hôte, ainsi que l'Australie, le Japon, les Philippines, la République populaire démocratique de Corée, la République de Corée et la République populaire de Chine (AFC), l'Argentine et la Colombie (CONMEBOL), la Nouvelle-Zélande (OFC), l'Allemagne, le Danemark, la France et l'Espagne (UEFA), ont déjà assuré leur qualification.

La CAF aura quatre qualifiés directs pour le Mondial, l'Algérie ainsi que trois autres qui seront connus à l'issue des derniers quarts de finale prévus samedi soir et dimanche.

32 pays prendront part au Mondial pour la première de l'histoire de la compétition.