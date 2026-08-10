Afrique: Autonomisation des femmes - Une soirée de gala organisée au pays en faveur de l'Opdad

L'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad) a organisé, le 31 juillet dernier à Luanda, en Angola, une soirée de gala de levée de fonds pour soutenir la mise en oeuvre de son plan d'action.

L'initiative visait à mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre des projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre les violences sexistes et de l'autonomisation des femmes. Elle avait été placée sous le haut patronage de la Première dame de l'Angola et vice-présidente de l'Opdad, Ana Dias Lourenço, réunissant d'éminentes personnalités issues de divers horizons, des partenaires fidèles de l'Opdad qui avaient répondu à l'appel humanitaire, et à qui les premières dames avaient exprimé leur gratitude.

Tous ces partenaires étaient venus apporter leur contribution pour permettre à l'Opdad de réaliser des projets de développement intégrés en faveur de l'autonomisation des femmes, et de renforcer la résilience des jeunes et adolescentes. Les fonds récoltés serviront à appuyer des projets dans plusieurs pays africains dans les domaines de l'accès à la santé et à l'éducation, de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, la lutte contre le changement climatique ainsi que la protection des enfants et des personnes exposées aux violences.

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Au cours de la soirée, la présidente de l'Opdad, Fatima Maada Bio, avait salué, dans son discours, les contributions des partenaires qui, selon elle, aura un écho favorable dans le continent, et pourra transformer des vies dans une Afrique où toutes les femmes doivent vivre dignement et en bonne santé.

Précisons que la soirée de gala avait eu lieu en marge du lancement par l'Opdad de la nouvelle campagne continentale en faveur des femmes pour la période 2025-2027, intitulée « Renforcer la résilience des femmes et des filles face au changement climatique et aux conflits ». Elle avait été initiée en septembre 2025 à New York, aux Etats-Unis.

A l'instar du Gabon, du Sénégal, de l'Ethiopie, l'Angola a lancé officiellement sa campagne le 30 juillet, en présence des Premières dames de la Sierra Léone, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Mozambique, du Cap Vert, de Sao Tomé et Principe, du Gabon, de la Guinée équatoriale, et d'un chevalier de la République pour la Namibie, c'est-à-dire l'époux de la Namibie. La présidente de l'Opdad Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, a été représentée par Michel Mongo, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance.

En République du Congo, la campagne pour renforcer la résilience des femmes et des filles face au changement climatique et aux conflits a été lancée le 26 juin, à Brazzaville.