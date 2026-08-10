Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film congolais « Es'crim» promeut la lutte contre la délinquance juvénile par le sport

9 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Face aux défis majeurs posés par la délinquance juvénile dans les grands centres urbains de la République du Congo, le cinéma national franchit un cap décisif avec la sortie de « Es'crim ». Réalisé par Dinel Desouza et produit par Rolph Meldry Dissivouloud sous l'impulsion de la Synergie club d'escrime, ce chef-d'oeuvre cinématographique cent pour cent local propose une approche éducative et inédite. Son avant-première a été diffusée le 7 août, à Brazzaville.

Dans son récit, le filme offre une seconde chance aux ex-délinquants, communément appelés « Bébés noirs », en les initiant à la pratique de l'escrime pour favoriser leur réintégration socio-professionnelle. La problématique du banditisme urbain et de l'enclavement social d'une frange de la jeunesse représente un enjeu sociétal brûlant au Congo. C'est pour répondre à cette urgence que la Synergie club d'escrime a initié ce projet artistique.

Le long-métrage « Es'crim » retrace le parcours de jeunes vulnérables qui choisissent de rompre avec l'engrenage de la violence pour investir les pistes d'escrime. En substituant aux armes de rue l'éthique du fleuret, la rigueur de la touche et la discipline sportive, le film met en lumière une trajectoire de résilience capable de restituer à ces jeunes leur dignité et leur rôle au sein de la cité.

Entièrement pensé et confectionné au pays, ce projet symbolise le dynamisme et le savoir-faire créatif de la jeunesse congolaise. À l'écran, le récit prend corps grâce à l'interprétation poignante d'un collectif de comédiens talentueux mené par Destin Atipo, Rosela M'Tas, Cardo Massala et le réalisateur Dinel Desouza lui-même. Leur jeu d'acteur, marqué par une sincérité saisissante, insuffle une authenticité remarquable à cette fresque sociale qui captive le public tout en l'interpellant sur les réalités quotidiennes des quartiers populaires.

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Initiée en mars 2023, la fabrication de ce film a été une véritable traversée du désert artistique et logistique. Durant plus de trois ans de travail acharné, l'équipe de production s'est heurtée à de lourdes contraintes matérielles, déplorant ouvertement le manque criant d'accompagnement financier et de soutiens institutionnels dédiés à la création indépendante. Malgré ces embûches majeures, la ténacité des concepteurs a permis de livrer une oeuvre de haute facture, prouvant que le talent congolais possède la force nécessaire pour faire émerger des récits porteurs d'espoir et de transformation sociale.

Désormais disponible, le film « Es'crim» entame sa tournée de sensibilisation afin de véhiculer son message d'espoir auprès des écoles, des associations et de l'ensemble de la collectivité nationale.

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