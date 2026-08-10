Algérie: Le Médiateur de la République préside une réunion de coordination sur la mise en oeuvre du programme d'action de l'instance

ALGER — Le Médiateur de la République, M. Mohamed Hattab, a présidé, dimanche, une réunion de coordination consacrée au suivi de la mise en oeuvre du programme d'action de l'instance et à l'examen de nombre de projets visant à améliorer sa performance et la qualité des services offerts aux citoyens, indique un communiqué de l'Instance du Médiateur de la République.

La réunion, tenue au siège de l'instance en présence des cadres centraux, a permis de passer en revue "le projet de lancement de la phase pilote du service d'accueil virtuel des citoyens, dont la mise en oeuvre est prévue à partir du mois de septembre prochain, dans le cadre du processus de transformation numérique engagée par l'instance", précise le communiqué.

Cette démarche "vise à rapprocher le service public des citoyens et à faciliter la réception des requêtes par visioconférence, notamment pour les citoyens résidant dans des régions reculées et les personnes à besoins spécifiques, leur épargnant ainsi les difficultés liées aux déplacements et allégeant la pression sur les délégations locales, tout en contribuant à accélérer le traitement des requêtes suivant un guide unifié garantissant l'uniformisation des procédures, la qualité du service et la protection des données personnelles", ajoute la même source.

La réunion a également porté sur la méthodologie d'élaboration du bilan d'activité annuel de l'instance, notamment dans son volet relatif au traitement des requêtes.

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A ce titre, le Médiateur de la République a souligné que "le bilan annuel doit constituer un outil d'évaluation et de prise de décision, et non un simple recueil de données statistiques, et ce, à travers l'adoption d'une méthodologie analytique moderne fondée sur l'interprétation des indicateurs et leur mise en relation avec la réalité sur le terrain, permettant ainsi d'identifier les dysfonctionnements, de cerner les véritables causes de la récurrence des préoccupations, d'évaluer le niveau de réactivité des administrations et de formuler des recommandations permettant d'améliorer les performances et de rehausser la qualité du service public".

Au terme de la réunion, M. Hattab a insisté sur "la nécessité, lors de la prochaine étape, d'ancrer une culture de la performance et du résultat et de passer d'une logique de gestion des dossiers à une logique de création d'impact, à travers la numérisation, l'analyse stratégique des données et l'évaluation continue, en vue de renforcer le rôle de l'Instance en tant que force de proposition accompagnant l'administration dans l'amélioration de ses performances, tout en incarnant une administration publique plus efficace, plus transparente et plus proche des citoyens".

Cette démarche "participe de la nouvelle vision de l'Instance du Médiateur de la République, axée sur la modernisation des mécanismes de travail, le renforcement de la transformation numérique et la valorisation des données au service de la prise de décision, conformément aux orientations de l'Etat en matière de modernisation du service public et de renforcement de la confiance du citoyen dans ses institutions", conclut le communiqué.