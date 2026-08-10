Afrique: La sélection algérienne écrit une page historique et valide son ticket pour le Mondial 2027

ALGER — La sélection nationale féminine algérienne de football a écrit samedi une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la première fois pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2026), grâce à sa victoire renversante face à la Côte d'Ivoire (2-1) en quart de finale, décrochant par la même occasion son billet historique pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Menées au score durant la première période, les Algériennes ont fait preuve d'un remarquable caractère pour inverser la tendance en seconde mi-temps et arracher une qualification qui restera comme l'un des moments forts de l'histoire du football féminin algérien.

Cette victoire est d'autant plus significative qu'elle intervient au terme d'une rencontre où les joueuses de Farid Benstiti ont dû puiser dans leurs ressources physiques et mentales pour revenir dans le match.

Après avoir concédé l'ouverture du score, les "Vertes" n'ont pas baissé les bras, continuant à croire en leurs chances jusqu'à parvenir à renverser leurs adversaires.

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Le scénario de la rencontre illustre parfaitement l'état d'esprit affiché par cette équipe depuis le début de la compétition. Solides, disciplinées et désormais capables de faire preuve de davantage d'efficacité offensive, les Algériennes ont démontré qu'elles pouvaient également répondre présentes dans les moments difficiles.

Au-delà des buteuses et des joueuses qui ont particulièrement marqué cette rencontre, cette qualification est avant tout celle de tout un groupe.

Elle récompense les efforts de l'ensemble de l'effectif, des joueuses présentes sur le terrain comme celles qui ont participé au parcours sans forcément disposer du même temps de jeu, ainsi que le staff technique, médical et administratif. Tous ont contribué à construire une équipe capable aujourd'hui de rivaliser avec les meilleures sélections africaines et de franchir un nouveau cap sur la scène continentale.

Le sélectionneur national Farid Benstiti a mis en avant la fierté du travail accompli depuis sa prise de fonction. Il a salué la force mentale de ses joueuses, capables de renverser le match après l'égalisation et le penalty manqué par les Ivoiriennes, démarrant ainsi une nouvelle ère pour le football féminin algérien.

La réaction des Algériennes face à la Côte d'Ivoire témoigne également de la progression enregistrée ces de rnières années. Après avoir atteint pour la première fois les quarts de finale lors de la précédente édition de la CAN, les " Vertes " viennent cette fois de franchir un nouveau palier en intégrant le dernier carré.

Mais leur performance va bien au-delà d'une simple qualification pour les demi-finales. En atteignant le dernier carré, l'Algérie a également obtenu, pour la première fois de son histoire, son ticket pour la phase finale de la Coupe du monde féminine.

Pour leur part, les joueuses Inès Khiri (buteuse de l'égalisation) et Amira Ould Braham (auteure du but de la victoire) ont exprimé leur immense joie au micro de la CAF, dédiant cette qualification au peuple algérien et soulignant le sang-froid de l'équipe dans les moments critiques de la rencontre.

Le rendez-vous brésilien de 2027 constituera ainsi une première pour le football féminin algérien, offrant à cette génération une occasion unique de se mesurer aux meilleures équipes mondiales.

Cette qualification historique constitue également un signal fort pour le développement du football féminin en Algérie.

Le parcours des coéquipières de la capitaine Marine Dafour, sociétaire de Bristol City, montre qu'un travail de fond peut permettre au football féminin national de franchir progressivement les différents paliers de la haute compétition.

Pour les jeunes filles qui pratiquent aujourd'hui le football à travers le pays, cette équipe représente désormais un modèle et une source d'inspiration.

Le Mondial 2027 au Brésil devient ainsi un nouvel objectif et une perspective concrète pour toute une génération.

L'heure n'est toutefois pas encore aux seules célébrations.

Les Algériennes doivent rapidement tourner la page de la Côte d'Ivoire pour se concentrer sur leur prochaine échéance : la demi-finale de la CAN-2026, prévue le 12 août, face au vainqueur du quart de finale entre le Ghana et le Malawi.

Après avoir décroché leur qualification historique pour le Mondial, les joueuses de Benstiti peuvent désormais aborder cette rencontre avec davantage de confiance, mais aussi avec une ambition renouvelée.

Le billet pour le Brésil en poche, les "Vertes" ont désormais la possibilité de poursuivre leur aventure africaine et de tenter d'atteindre pour la première fois la finale de la CAN.

Quel que soit leur prochain adversaire en demi-finale, les Algériennes savent désormais qu'elles ont les moyens de rivaliser et, surtout, de renverser les situations les plus difficiles.

La qualification face à la Côte d'Ivoire restera comme celle qui a permis au football féminin algérien de franchir un cap historique. Mais pour cette génération ambitieuse, l'histoire pourrait bien ne faire que commencer.