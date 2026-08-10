Algérie: Le calife général de la Tariqa Tidjania préside une cérémonie de sortie de 280 apprenants du Saint Coran au Nigeria

LAGHOUAT — Le Calife général de la Tariqa (confrérie) Tidjania, Cheikh Sidi-Ali Belarabi, a présidé, samedi-soir à Kano, Nigeria, une cérémonie de sortie de 280 apprenants du Saint Coran à la fondation Cheikh Dahiru Usman Bauchi, a affirmé le chargé de communication auprès du califat général, Bechar Tidjani.

La cérémonie de sortie s'est déroulée en présence du Cheikh El-Mahi Niass, calife général de la Fayda Tidjania, l'Emir de Kano, Aminu Ado Bayero, Mohamed El-Amine Ado Bayrou, le Moqadem de la Tariqa Tidjania en Egypte, Cheikh Mohamed El-Hafed, de fils et de descendants du Cheikh Sidi Ahmed Tidjani et des Oulémas et Chouyoukh et notables de la région de Kano.

Cette occasion a donné lieu à la remise des prix aux premiers récitants du livre sacré, dont le premier prix est attribué au disciple Abdelkrim Yahia Omar, le second est revenu à l'apprenant Smail Brahim, à son 16eme printemps, en signe de reconnaissance aux efforts fournis dans l'enseignement et la mémorisation du Saint Coran aux jeunes générations.

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L'évènement a été mis a profit par les disciples de l'école pour remettre une copie du saint Coran manuscrite par un des disciples du groupe islamique au calife général de la Tariqa Tidjania en signe d'estime et de reconnaissance pour célébrer de cette occasion, a indiqué le chargé de la communication au califat général de Laghouat.

Selon la même source, cette cérémonie vient appuyer la mission importante des institutions coraniques dans l'enseignement du Saint Coran aux jeunes générations et leur encouragement à continuer leur parcours à la recherche du savoir et au service du Saint Coran.

Le Calife général de la Tariqa (confrérie) Tidjania, Cheikh Sidi-Ali Belarabi, s'est rendu à Kano, Nigeria, pour présider la célébration de l'anniversaire de la naissance du fondateur de la Tariqa, Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, dans la ville de Kano, l'un des plus importants événements religieux attirant un grand nombre de disciples et d'adeptes de la Tariqa venus de différents pays.

Ces activités traduisent l'importance capitale que revêtent l'enseignement du Saint Coran et les sciences religieuses dans la société, ainsi que l'intérêt accordé aux fondations coraniques en termes de formation religieuse des nouvelles générations.