Afrique: Clôture à Cotonou des travaux de la 17e édition du Forum social mondial

Les travaux de la 17e édition du Forum social mondial ont pris fin, samedi soir à Cotonou (Bénin), après avoir offert un espace de débat et d'échange d'expériences et d'idées autour d'un ensemble de questions et de défis auxquels sont confrontés les peuples, notamment en Afrique et dans les pays du Sud.

Durant quatre jours, les participants ont débattu, lors de workshops et de séances interactives, de plusieurs questions politiques, économiques, sociales et environnementales, notamment la justice climatique, la souveraineté alimentaire, les droits des femmes, la migration et l'économie sociale et solidaire, ainsi que des questions liées au colonialisme, aux ingérences étrangères et au droit des peuples à l'autodétermination.

L'Algérie a participé à cet événement avec une délégation composée de 120 membres, représentant différentes composantes de la société civile, dont des associations et organismes concernés.

L'événement a également été marqué par l'organisation d'une "Journée de l'Algérie", qui a permis de promouvoir la culture algérienne et de mettre en avant son soutien aux causes justes, et ce, au niveau du stand d'exposition de la délégation algérienne.

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Les activités du Forum social mondial ont accordé une place importante au soutien aux causes de libération, notamment la cause palestinienne, présente dans plusieurs workshops, et la lutte du peuple sahraoui pour l'exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.