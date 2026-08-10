Maroc: Festival Iminig - Une quatrième édition entre mémoire, identité et ouverture sur le monde

La quatrième édition du Festival Iminig s'est ouverte dans une atmosphère placée sous le signe de la mémoire, de la culture et de l'ouverture sur le monde. Organisée autour du thème « Cent ans d'émigration », cette nouvelle édition entend revenir sur une histoire profondément ancrée dans la mémoire collective du Souss et mettre en lumière l'impact de l'émigration sur les trajectoires humaines, sociales, économiques et culturelles de la région.

Un festival né d'une initiative de jeunes

Dans son discours d'ouverture, Tyab Blouch, secrétaire général de l'association Ayaouz, a indiqué que « l'aventure du Festival Iminig est née de la volonté d'un groupe de jeunes de mettre leur énergie et leur créativité au service de leur territoire. Leur ambition était de créer un rendez-vous culturel capable de porter la voix de la région, de valoriser son identité et de raconter son histoire à partir de ses propres réalités ».

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« Depuis sa création, Iminig s'est ainsi progressivement affirmé comme un espace de rencontre, de réflexion, de transmission et de célébration culturelle. Le nom même du festival renvoie à l'idée de voyage et de migration dans le temps et dans l'espace, mais aussi à la circulation des idées, des cultures et des mémoires », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Au fil des éditions, sa programmation s'est enrichie avec des conférences, des rencontres, des soirées artistiques et des hommages, traduisant une volonté constante de mettre en valeur l'identité locale et la culture régionale tout en les inscrivant dans une dynamique d'ouverture ».

La migration au coeur de la mémoire collective

« Le choix du thème « Cent ans d'émigration » donne à cette quatrième édition une dimension particulière », indique-t-il. Et de préciser : « Il s'agit de revisiter un siècle d'histoires migratoires et de rendre visibles les parcours de celles et ceux qui ont quitté leur région pour construire leur avenir ailleurs, tout en conservant des liens avec leur territoire d'origine ».

Cette approche permet également selon lui, de dépasser une vision strictement économique de l'émigration. « Derrière les chiffres et les flux se trouvent des histoires individuelles et familiales, des expériences humaines et des trajectoires qui ont contribué à transformer profondément les sociétés d'origine comme celles d'accueil », explique-t-il. Et de noter : « « Le Festival Iminig entend ainsi faire de la culture un trait d'union entre les générations et les territoires, mais également entre le Maroc et les différentes communautés marocaines établies à l'étranger ».

Des remerciements aux partenaires et un appel au soutien

L'ouverture de cette quatrième édition a également été l'occasion pour les organisateurs d'exprimer leur reconnaissance à l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réalisation du festival, notamment le Conseil communal d'Agadir, l'association porteuse du Festival Iminig ainsi que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture.

Mais au-delà des remerciements, les organisateurs ont lancé un appel à un engagement institutionnel plus important en faveur des initiatives culturelles locales et régionales.

Pour eux, la pérennité d'un événement comme Iminig dépend de la capacité des institutions à accompagner les projets issus du terrain et à reconnaître leur contribution à la préservation du patrimoine, à la transmission culturelle et au développement territorial.

De son côté, Ahmed Benayach, Marocain résidant à l'étranger (MRE), a mis en lumière la relation complexe et dynamique entre migration et identité. Il a notamment rappelé que l'identité ne constitue pas une réalité figée, mais qu'elle se construit au fil des mobilités, des expériences, des rencontres et des trajectoires vécues au-delà des frontières.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance du combat mené pour la reconnaissance de l'amazighité, de la langue amazighe et de la diversité culturelle marocaine. Cette lutte, a-t-il rappelé, s'inscrit dans une démarche de préservation de la mémoire, de valorisation de l'histoire et de défense d'une identité plurielle, au Maroc comme au sein des communautés marocaines établies à l'étranger.

Une ouverture marquée par l'émotion et la reconnaissance

L'un des moments forts de la cérémonie d'ouverture a été également l'hommage rendu à plusieurs natifs de la région de Chtouka Aït Baha. Parmi les personnes honorées figurent notamment des femmes et des hommes ayant construit une partie de leur parcours à l'étranger, portant avec eux une part de l'identité et de la mémoire de leur région d'origine.

À travers ces hommages, le Festival Iminig a souhaité mettre en lumière ces parcours migratoires et rappeler que l'émigration ne signifie pas nécessairement une rupture avec le territoire d'origine. Au contraire, les liens familiaux, culturels, économiques et affectifs continuent souvent de relier les migrants à leur région natale.

La cérémonie a également rendu hommage à des acteurs ayant contribué à la promotion, à la sauvegarde et à la transmission de la culture amazighe. Un choix qui donne une dimension particulière au festival, en mettant en avant celles et ceux qui, à travers leur engagement, leur travail artistique, culturel ou associatif, ont participé à préserver un patrimoine et à le transmettre aux nouvelles générations.

Ces hommages ont ainsi permis de faire le lien entre migration, mémoire et identité, trois dimensions au coeur de la programmation de cette quatrième édition.