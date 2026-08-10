Maroc: Najat Aâtabou chante l'amour et la vie à Hammamet devant un public tunisien admiratif

La chanteuse marocaine Najat Aâtabou a chanté l'amour, la femme et la vie, samedi soir, dans le cadre du Festival international de Hammamet, faisant revivre des chansons qui ont accompagné plusieurs générations.

Entre les rythmes du chaâbi marocain, les danses de l'Atlas, les youyous et les échanges spontanés avec le public, Najat Aâtabou a livré un concert marqué par une forte complicité avec un public tunisien admiratif.

« Najat ! Najat ! Oooh ! » Le nom de l'artiste était scandé par le public avant même son apparition sur la scène du théâtre de plein air du Centre culturel international de Hammamet, l'une des stations balnéaires réputées de Tunisie.

Très attendu, le concert avait été largement annoncé dans les grandes artères de Tunis à travers de nombreuses affiches publicitaires.

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À son entrée en scène, après une chanson interprétée par l'orchestre « Hahiya jat, Lalla Najat », la chanteuse salue le public : « Je vous aime beaucoup ». Une voix lui répond immédiatement : « Hna zeda, nhabbouk barcha » (Nous aussi, nous vous aimons beaucoup).

Le dialogue est ainsi établi dès les premières minutes entre l'artiste et un auditoire manifestement familier de son répertoire.

Batterie, derbouka, oud, violon, clavier et bendir accompagnent la chanteuse, qui affiche également une belle complicité avec ses musiciens, échangeant regards, gestes et sourires au fil des morceaux.

Vêtue d'une « takchita » blanche ornée de motifs floraux roses et bleus scintillants, avec une mdamma (ceinture traditionnelle marocaine) assortie, un collier de perles blanches rehaussé d'une pierre rose, des boucles d'oreilles en perles et un bracelet en perles à chaque poignet, Najat Aâtabou apparaît dans une tenue élégante aux accents traditionnels.

Sa première chanson sur la scène de Hammamet est « Sebbara ». Elle enchaîne ensuite avec plusieurs titres, dont « Maandi Zhar », « Khliliya Chi Souvenir », « Halfa Aalih », « Aaddabtini », « Choufi ghirou » et « hadi kedba bayna ».

Pour Mohamed, interprète tunisien et fan de longue date de Najat Aâtabou, ses chansons ont une résonance particulière : elles lui permettent de « sentir la présence majestueuse de l'Atlas et du Maroc ».

Sa compatriote Samah, journaliste, venue une heure avant le début du concert afin de s'assurer une place au premier rang, considère Najat Aâtabou comme une « icône » dont les chansons « touchent les coeurs » par leur sincérité et leur ancrage dans la réalité.

Chanteuse en darija (dialecte marocain), en amazigh et en français, Najat Aâtabou est présentée par les organisateurs du Festival international de Hammamet comme une « figure emblématique de la chanson populaire marocaine » et une véritable ambassadrice de son patrimoine.

Forte d'une discographie riche de plus de 500 titres, elle traverse les générations en mêlant chaâbi, influences amazighes et sonorités modernes.

Selon les organisateurs, les chansons de Najat Aâtabou ont « marqué des générations » et « son style, son caractère et sa spontanéité sur scène ont fait d'elle une artiste incontournable ».

C'est cette même énergie, entre émotion, nostalgie et vitalité, que la chanteuse a apportée sur la scène de Hammamet, transformant son concert en une rencontre chaleureuse avec un public tunisien qui connaît ses refrains, en partage les émotions et lui témoigne ouvertement son admiration.

Portée par une voix puissante et une présence scénique qui ne laisse pas indifférent, Najat Aâtabou a ainsi fait résonner à Hammamet une mémoire musicale marocaine qui trouve un écho au-delà des frontières.