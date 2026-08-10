Ile Maurice: Cyclisme - Tristan Hardy reprend le maillot jaune avec style

Tristan Hardy a fait étalage de son talent et de sa classe, hier, lors de la sixième étape du Tour de la Réunion. Le leader de la sélection mauricienne a repris le maillot jaune au terme d'une véritable démonstration de force dans la montée finale de cette étape reine, dont l'arrivée était jugée à Trois-Bassins. Dans les derniers kilomètres de l'ascension, Hardy s'est retrouvé en compagnie de Thimoté Gonzalez. Le Mauricien a finalement laissé la victoire au Saint-Louisien, tout en réalisant l'essentiel : reprendre les commandes du classement général. Il devance désormais Gonzalez de 54 secondes, tandis qu'Anthony Pothin (VCSD), qui avait pris le départ avec la tunique or, est relégué au troisième rang, à 1:23.

Le scénario de cette étape reine, longue de 88 kilomètres, aura été idéal pour Tristan Hardy et la sélection mauricienne. À mi-parcours, la première échappée parvient à se former avec les Réunionnais Sébastien Elma, Kévin Courtois, Jérôme Paniandy et Christopher Henriette, qui seront ensuite rejoints par le Mauricien Juliano Ndriamananampy (FFSC-KFC) et le Français Solal Benetière. Le groupe ne prendra toutefois pas plus de 45 secondes d'avance.

Après la jonction, Ndriamananampy repartit au charbon avec, cette fois, l'infatigable Antony Chamerat-Dumont, qui tentait un sacré coup de poker. La sélection mauricienne laissait faire, car cette configuration de course mettait la pression sur Pothin et le Vélo Club de Saint-Denis, Chamerat n'ayant que 5 secondes de retard au général.

Il restait une vingtaine de kilomètres à parcourir et le duo de tête avait bien creusé. Derrière, Lucas Froget, de la sélection de Maurice, Hanson Matombé (FFSC-KFC) et Tom Dedry (CCSL) sortaient en contre. Le groupe maillot jaune se retrouvait plus loin.

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Le duo de tête entamait ensuite la fameuse Montée Panon, classée hors catégorie. Si Chamerat-Dumont se retrouva seul en tête, Tristan Hardy bénéficia d'un effort de Ndriamananampy pour lancer la machine. Ce qui fit craquer Pothin. Gonzalez prit la roue du Mauricien et tous deux se mirent en chasse de l'homme de tête. Alors qu'il restait cinq kilomètres d'ascension, la jonction se fit. Chamerat-Dumont s'accrocha un temps, mais paya ensuite ses efforts fournis plus tôt.

Hardy ne se posait plus de questions. Il poursuivit sa montée à un rythme élevé pour mettre le maximum de distance avec ses adversaires directs. Pothin revenait sur un Chamerat-Dumont de plus en plus à la peine, mais c'est devant que le Tour se jouait. Gonzalez, qui n'avait pas pris de relais du tout auparavant, se mit à rouler. Il s'était mis d'accord avec Hardy pour que celui-ci lui laisse l'étape. Le jeune Zèbre (17 ans) lèvera finalement les bras devant la mairie de Trois-Bassins, précédant Hardy de 12 secondes. Pothin, qui s'était arraché dans les dernières pentes, compléta le tiercé à 1:23.

Visiblement à bout de force, il lâchait : «J'ai fait ce que j'ai pu», et se satisfaisait de ses deux victoires d'étape. «Ce qui n'est pas rien quand même.» N'oubliant pas de remercier ses coéquipiers, «qui ont été juste incroyables». Le Dionysien avait également une pensée pour son président de club, Philippe De Cotte, qui souffre de problèmes de santé en ce moment.

Un peu plus loin, Tristan Hardy partageait sa joie d'avoir atteint son objectif avec ses coéquipiers, les membres de son staff technique et la petite colonie mauricienne présente en terre réunionnaise pour assister à la course. La mission n'est, cependant, pas encore terminée. Il reste encore la 7e et dernière étape en critérium cet aprèsmidi à Saint-Denis. 30 tours de 2,8 km qui vont aller vite et lors desquels, il ne faudra, à aucun moment, baisser la garde !

Impressions

Tristan Hardy (Maillot jaune) : «On a fait un bon briefing avec Vincent (Graczyk) avant l'étape et au sein de l'équipe, on avait tous la rage et on voulait reprendre ce maillot perdu dans des circonstances fâcheuses (NdlR : jeudi). On a fait un super travail. Lucas (Froget) devait être à l'avant et il y était. C'était parfait. Chamerat sort et c'était idéal. Parce qu'il a fait la montée 15 km avant. On n'a pas paniqué et je pense que Pothin, lui, a paniqué. Vincent a dit qu'il fallait rouler un peu avant la montée et Samuel (Quevauvilliers) a fait un super effort sur le plat et Jeremy Raboude a fait un joli travail sur le bas de la montée pour tout de suite se mettre dans le rythme et faire mal à Pothin. Ça a marché. Moi j'ai continué sur mon pas jusqu'en haut. Il n'y a pas la victoire au bout mais on ne peut pas tout avoir. Le maillot jaune, c'est ce qu'on était venu chercher. Rien n'est fini encore, il reste la dernière étape. Le plus dur est fait mais il faudra être à l'avant et rouler. J'espère que ça va le faire.»

Thimoté Gonzalez (Vainqueur de l'étape) : «Dès le pied de la montée, Tristan a mis un gros rythme. J'étais à peu près aux watts que j'avais estimés pour pouvoir faire la montée pour essayer de jouer la gagne mais là, c'est lui qui a posé le rythme. Assez vite, on est revenus sur Antony (Chamerat-Dumont) parce que Pothin avait déjà lâché. Une fois que l'on est revenu, on a un peu calmé le rythme et puis Tristan a accéléré de nouveau, Antony (Chamerat-Dumont) s'est mis dans la roue mais je pense qu'il était déjà à la limite. Il a lâché et on n'était plus que deux jusqu'aux deux derniers kilomètres où la pente est la plus raide. Tristan m'a dit qu'il me laissait la victoire et j'ai accéléré, un petit écart s'est fait et c'est comme ça que j'ai pu gagner. Mais Tristan était très fort aujourd'hui (hier).»

Vincent Graczyk (Directeur sportif, sélection de Maurice) : «Le scenario a été plus que parfait. Les consignes étaient les mêmes qu'hier (vendredi) et on a rajouté juste la donne que Tristan reste le plus frais possible et qu'il ne mette pas un coup de pédale avant l'ascension finale. On savait qu'elle était propice pour décrocher Pothin. Deurweilher a mis des banderilles dans tous les sens et Chamerat-Dumont est parti à 20 km de l'ascension finale donc c'était parfait pour nous. On s'est quand même assuré qu'il n'ait pas trop d'avance car on ne sait jamais. Jeremy Raboude avait la consigne de faire le pied de la bosse à fond pour asphyxier tout de suite Pothin et après Tristan n'avait qu'à terminer le travail. Je lui avais dit de ne pas se retourner tant que la ligne n'était pas franchie. On a un petit matelas d'avance, C'est confortable mais je reste encore très calme et sur mes gardes parce qu'on a vu qu'au Tampon, il a perdu le maillot sur un truc bête et les trucs bêtes, ça peut encore arriver. S'il y a à fêter, on fêtera demain soir (ce soir) une fois la dernière ligne d'arrivée franchie au Barachois.»

L'étape du jour

Étape 7

Saint-Denis (criterium)

Distance : 78 km (30 tours)

Départ à 14h

Résultats

6e étape (Trois-Bassins - Trois-Bassins)

Thimoté Gonzalez (CCSL) 2h15:13 ; 2. Tristan Hardy (Sel Mce) à 0:12 ; 3. Anthony Pothin (VCSD) à 1:23 ; 4. Antony Chamerat-Dumont (Ent VCO-VSP) à 2:45 ; 5. Solal Benetière (Ent VCJCC-PCO) à 3:14 ; 6. Houlder Mohamed (FFSC-KFC) à 3:28 ; 7. Geoffrey Galtier (SACT 1) à 3:33 ; 8. Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) à 3:48 ; 9. Anthony Céleste (ACPR) à 5:25 ; 10. Gautier Germain (VCSJ) à 5:55

Classement général