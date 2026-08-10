Soudan: Tenue de la réunion du Comité spécial chargé de préparer l'échange de détenus

9 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Comité spécial chargé de préparer l'échange de détenus, créé par le décret n° 270 de 2026 du Président du Conseil de souveraineté transitoire, a tenu sa réunion hebdomadaire en présence de tous ses membres

La réunion a examiné les dernières dispositions relatives à l'enregistrement et au classement des détenus, ainsi qu'à l'établissement des dossiers et listes de données nécessaires

La réunion a également examiné les points principaux du rapport final sur le processus préparatoire et le plan élaboré pour la mise en oeuvre de toutes les phases de l'échange, ainsi que les besoins ultérieurs en matière de soutien aux détenus.

La réunion a par ailleurs a rassuré la poursuite des échanges avec les Nations Unies sur ce sujet

Le Comité réaffirme son engagement constant à poursuivre ses travaux avec le plus grand sérieux et sa pleine coopération avec toutes les parties concernées afin de garantir une préparation approfondie et la présentation en temps voulu de son rapport final.

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