Afrique de l'Est: Le ministre de la Défense se rend à Juba

9 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

KhLe ministre de la Défense, le lieutenant-général Hassan Kabaron, s'est rendu aujourd'hui à Juba, capitale de la République du Sud Soudan, à la tête d'une délégation de haut niveau.

Cette visite vise à renforcer la coopération et la coordination entre le Soudan et le Soudan du Sud, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité des deux pays et de leurs peuples frères.

Cette visite souligne l'engagement du Soudan à développer ses relations avec la République du Sud Soudan et à renforcer la coopération et la coordination, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité et à la promotion des intérêts communs des deux nations.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.