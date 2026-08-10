Afrique de l'Est: Le ministre de la Défense se rend à Juba

KhLe ministre de la Défense, le lieutenant-général Hassan Kabaron, s'est rendu aujourd'hui à Juba, capitale de la République du Sud Soudan, à la tête d'une délégation de haut niveau.

Cette visite vise à renforcer la coopération et la coordination entre le Soudan et le Soudan du Sud, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité des deux pays et de leurs peuples frères.

Cette visite souligne l'engagement du Soudan à développer ses relations avec la République du Sud Soudan et à renforcer la coopération et la coordination, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité et à la promotion des intérêts communs des deux nations.