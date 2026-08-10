Afrique: Agar - Le soutien de l'Égypte au Soudan durant la guerre traduit son profond respect de la volonté du peuple soudanais

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar Eyre, a déclaré que l'expression « L'Égypte et le Soudan, un seul peuple dans la vallée du Nil » n'a jamais été un simple slogan politique ni une formule protocolaire prononcée à l'occasion de cérémonies, mais une réalité confirmée par les fait soulignant que les deux peuples avaient partagé les épreuves de cette période dans un esprit de fraternité forgé par la géographie et consolidé par l'histoire.

Dans une allocution prononcée à l'occasion du départ de l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hani Salah, M. Agar a exprimé la reconnaissance du gouvernement et du peuple soudanais pour les positions de soutien de l'Égypte au Soudan durant la guerre.

Il a estimé que ces positions traduisaient le profond respect de l'Égypte pour la volonté du peuple soudanais, ainsi que sa conviction que la stabilité du Soudan constitue un facteur de stabilité pour l'ensemble de la région.