Afrique: L'ambassadeur du Soudan à Dakar remet un message écrit du ministre des AE à son homologue sénégalais

9 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan à Dakar, Abdelghani Al-Naeem Awad Al-Karim, a remis un message écrit du ministre des Affaires étrangères, Mohieddine Salem, à son homologue sénégalais, Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, lors d'un entretien entre les deux responsables.

Le ministre sénégalais a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour le message de son homologue soudanais, réaffirmant le soutien du gouvernement et du peuple sénégalais à la souveraineté, à l'unité, à la sécurité, à la paix et au développement du Soudan.

Il a également souligné l'attachement du Sénégal au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères dans tous les domaines, ainsi qu'à la coopération et à la coordination sur les questions d'intérêt commun.

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