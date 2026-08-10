Madagascar: Antalaha - La gendarmerie arrête quatre Mauriciens

Quatre ressortissants mauriciens ont récemment été conduits à Antananarivo et remis à la Direction de la Police judiciaire, au Toby Ratsimandrava, après que leur hors-bord ait échoué à Maharavo Ambohitralanana, dans le district d'Antalaha.

L'embarcation, dotée de deux moteurs puissants, s'est retrouvée immobilisée le 20 juillet. Des pêcheurs ont porté assistance aux occupants avant d'alerter les autorités. Les suspects ont tenté de se faire passer pour des Réunionnais en utilisant de fausses identités. Les vérifications ont confirmé qu'il s'agissait bien de David Kingsley Chicot, 34 ans, Ismael Benjamin Yoel, 28 ans, Jean David Legentil, 30 ans, et Brian Bowanee, 29 ans, tous de nationalité mauricienne.

Aucune substance illicite n'a été découverte à bord, mais les enquêteurs, en lien avec l'unité antidérogue mauricienne (ADSU), privilégient l'hypothèse d'un trafic de drogue.

Selon Top FM Mauritius, David Chicot avait déjà été impliqué dans un trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice. Jean Legentil et Ismael Benjamin avaient été arrêtés lors d'une saisie de 333 kg de cannabis en provenance de Madagascar.