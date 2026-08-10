Maroc: Clôture en apothéose de la première édition du Saïdia Music Festival

Le rideau est tombé, dimanche soir, sur la première édition du Saïdia Music Festival après cinq jours de spectacles et de concerts musicaux, d'échange, de partage et de découverte.

Cette première édition qui a réuni sur une même scène à la Marina de Saïdia plusieurs artistes marocains, couvrant un large spectre musical, s'est distinguée par une organisation soignée, des spectacles éblouissants et une ambiance conviviale.

Proposant gratuitement des spectacles de qualité qui célèbrent la richesse et la diversité musicale marocaine, cette nouvelle manifestation qui vient enrichir la scène culturelle et artistique de la région de l'Oriental a permis à des artistes connus d'être au contact de leurs fans, tout en permettant à de jeunes artistes de faire étalage de leur talent.

La soirée de clôture de ce Festival, qui entend associer animation culturelle, promotion touristique et développement territorial, a été animée par l'artiste Kader El Berkani qui a chanté et enchanté les férus du style reggada, et le chanteur Walid Rahmani, reconnu pour sa maîtrise du répertoire traditionnel et populaire et sa puissance vocale

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Les vacanciers, les habitants et les visiteurs de la ville de Saïdia ont été également gratifiés par de belles prestations des artistes Simo Baladi qui mélange habilement les styles musicaux traditionnels et modernes. Les trois chanteurs ont offert aux festivaliers, venus nombreux, une sélection de leurs chansons les plus prisées, créant une ambiance hystérique et décontractée.

«On peut dire que la première édition du Saïdia Music Festival a atteint l'objectif principal pour lequel cet évenement a été lancé, à savoir, faire de la culture et de la musique un levier supplémentaire pour le développement touristique et économique de la ville de Saïdia, destination de plus en plus attractive», a souligné le directeur du Festival, Mohammed Tijjini.

Cette expérience a prouvé que Saïdia ne doit pas être réduite uniquement à sa plage et à sa saison estivale, mais qu'elle dispose des atouts nécessaires pour devenir une destination de culture, d'art et de divertissement, a-t-il indiqué à la MAP, notant que les grands événements créent une dynamique au sein de la ville, attirent les visiteurs et se reflètent directement et indirectement sur l'économie locale.

Il a mis l'accent dans ce sens sur la forte présence du public et l'interaction qui ont accompagné cette première édition, ainsi que la contribution des jeunes à son succès, ajoutant qu'à travers cet événement «nous voulions prouver que les initiatives culturelles menées par les jeunes marocains peuvent se transformer en véritables projets de développement, créant de la valeur, contribuant à l'emploi, dynamisant l'économie locale et renforçant l'image de la région, ainsi que son attractivité touristique».

M. Tijjini a également fait savoir que l'objectif escompté est de faire de cet événement un rendez-vous annuel capable de contribuer à installer Saïdia sur la carte des festivals nationaux et méditerranéens, tout en mettant en valeur les compétences humaines et les atouts touristiques, culturels et économiques de la région de l'Oriental.

Surnommée la Perle Bleue de la Méditerranée, Saïdia est une destination phare qui attire chaque été des touristes nationaux, internationaux et des milliers de Marocains résidant à l'étranger (MRE), séduits par ses 14 km de plages, son cadre naturel et ses infrastructures touristiques.

Le festival (5-9 août) a réuni plusieurs grandes figures de la scène musicale marocaine, dont Stormy, Hatim Ammor, Fnaire, Zouhair Bahaoui, Aminux, Badr Soultan, Dada, Simo Balady, Five Stars, Anbar et Walid Rahmani, aux côtés d'artistes de la région de l'Oriental.

Porté par un groupe de jeunes, ce nouvel événement culturel est destiné à renforcer l'attractivité touristique de la station balnéaire et à promouvoir cette région du Royaume.