Afrique: Afrobasket féminin U18 - Le Sénégal éiminé après sa défaite face au Nigeria (40-70)

Dakar — L'équipe nationale féminine de basket des moins de 18 ans du Sénégal a été éliminée de l'Afrobasket féminin U18 après sa lourde défaite face au Nigeria (70-40), dimanche à Abidjan, lors de son dernier match de poule.

Les Sénégalaises n'ont jamais réussi à entrer dans le match, dominées de bout en bout par une solide équipe nigériane.

Elles n'ont inscrit que quatre points dans le premier quart-temps, contre 21 pour leurs adversaires (21-4). À la pause, les Nigérianes avaient déjà creusé un écart de 27 points (45-18).

Dans les deux derniers quart-temps, les Lioncelles du Sénégal ont affiché un autre visage, réalisant leur meilleure deuxième période de la compétition.

Cela n'a toutefois pas suffi à enrayer la marche du Nigeria, qui s'est finalement imposé 70 à 40.

Avec cette troisième défaite en autant de matchs, le Sénégal est éliminé de la compétition.