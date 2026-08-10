Sénégal: AfroBasket féminin U18 -Le pays quitte le tournoi après un revers face au Nigeria

Battues 70 à 40 par le Nigeria lors du match de classement pour les places 5 à 8 de l'AfroBasket féminin U18 2026, les Lioncelles quittent la course aux demi-finales et ne pourront pas décrocher une qualification pour la Coupe du monde U19. Une nouvelle désillusion pour la sélection sénégalaise à Abidjan.

Le Sénégal ne verra pas le dernier carré de l'AfroBasket féminin U18 2026. Opposées au Nigeria, les Lioncelles se sont inclinées lourdement sur le score de 70 à 40, au terme d'une rencontre dominée de bout en bout par les Nigérianes. Déjà en difficulté lors de la phase de groupes, les joueuses de Malick Diop n'ont jamais réussi à inverser la tendance face à une équipe nigériane plus athlétique, plus agressive en défense et surtout plus efficace dans les deux raquettes.

Le Nigeria a rapidement pris le contrôle du match grâce à une défense tout terrain qui a provoqué de nombreuses pertes de balle sénégalaises. L'écart s'est creusé au fil des quart-temps, les Lioncelles peinant à trouver des solutions offensives et à contenir l'intensité adverse. Avec seulement 40 points inscrits, le Sénégal a affiché ses limites offensives, tandis que le Nigeria a atteint la barre des 70 points grâce à une meilleure circulation du ballon et une domination au rebond.

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Cette défaite confirme un tournoi compliqué pour les Lioncelles. Placé dans le groupe C, le Sénégal avait déjà subi deux revers lors de la première phase, contre le Cameroun puis la Tunisie, terminant à la dernière place de sa poule. Le Nigeria, de son côté, avait montré de meilleures dispositions malgré une phase de groupes plus équilibrée.