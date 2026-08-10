Afrique: Les stats d'avant-match - Le Cameroun face au Nigeria en quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026

Premier du Groupe D, le Cameroun affronte le Nigeria, champion en titre, en quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, dimanche au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Coup d'envoi à 18 heures, heure locale (17 heures GMT). Le vainqueur accédera aux demi-finales et décrochera automatiquement sa qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 au Brésil.

LES CHIFFRES À RETENIR

● Le Cameroun et le Nigeria vont s'affronter pour la 14e fois en phase finale de la CAN Féminine, un record dans l'histoire de la compétition.

● Les deux équipes se sont déjà retrouvées à tous les stades d'une CAN Féminine : phase de groupes, quarts de finale, demi-finales, match pour la troisième place et finale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

● Ce sera leur deuxième confrontation en quarts de finale, après la victoire 1-0 du Nigeria en 2022.

● Le Nigeria domine largement les treize précédentes confrontations, avec neuf victoires dans le temps réglementaire ou en prolongation et deux succès aux tirs au but. Le Cameroun ne compte qu'une victoire, tandis qu'une rencontre s'est achevée sur un nul sans séance de tirs au but.

● Depuis la première phase finale organisée sous un format centralisé, en 1998, les deux sélections se sont affrontées à chaque édition à laquelle elles ont toutes deux participé, à l'exception de 2002. Le Cameroun n'avait pas réussi à se qualifier pour l'édition 2024.

● Elles se sont affrontées deux fois dans une même édition à deux reprises. En 2004, elles avaient fait match nul (2-2) en phase de groupes avant une victoire 5-0 du Nigeria en finale.

● En 2012, le Nigeria avait remporté leur duel de groupes (2-1), avant que le Cameroun ne signe son unique victoire en CAN Féminine face aux Super Falcons, en s'imposant 1-0 lors du match pour la troisième place.

● Leur première confrontation en phase finale centralisée remonte aux demi-finales de 1998, remportées 6-0 par le Nigeria.

● Ce sera leur sixième confrontation directe à élimination directe, hors finales et matches pour la troisième place.

● Lors de leurs cinq précédentes rencontres à élimination directe, le Nigeria s'est imposé à quatre reprises en demi-finales et une fois en quarts de finale : 6-0 en 1998, 5-0 en 2006, 5-1 en 2010, puis 0-0 en 2018 avant une qualification nigériane aux tirs au but. En 2022, le Nigeria avait remporté le quart de finale 1-0.

● Sur ces cinq confrontations à élimination directe, le Nigeria a inscrit 17 buts et n'en a encaissé qu'un seul, avec quatre matches sans encaisser de but.

● Les deux équipes se sont rencontrées trois fois en phase de groupes. Le Nigeria s'est imposé 3-0 en 2000, les deux sélections ont fait match nul 2-2 en 2004, avant un nouveau succès nigérian (2-1) en 2012.

● Elles ont disputé deux matches pour la troisième place. Le Nigeria s'est imposé 5-4 aux tirs au but en 2008, après un nul 1-1, tandis que le Cameroun l'a emporté 1-0 en 2012.

● Le Nigeria et le Cameroun ont disputé trois finales de CAN Féminine, toutes remportées par les Super Falcons : 5-0 en 2004, 2-0 en 2014 et 1-0 en 2016.

● L'unique victoire du Cameroun face au Nigeria en CAN Féminine reste celle obtenue en 2012, en match pour la troisième place (1-0).

● Leur dernière confrontation en phase finale remonte aux quarts de finale de 2022, le 14 juillet au stade Mohammed-V de Casablanca. Rasheedat Ajibade avait inscrit l'unique but de la rencontre à la 56e minute.

● Le Nigeria a inscrit 33 buts lors de ses treize précédentes confrontations avec le Cameroun en CAN Féminine, contre six pour les Camerounaises.

● Le Nigeria a conservé sa cage inviolée à huit reprises face au Cameroun et n'est resté muet que deux fois : lors de la défaite 1-0 en 2012 et du 0-0 en demi-finales en 2018, avant une qualification aux tirs au but.

● La demi-finale de 2018 reste le seul 0-0 de l'histoire des treize confrontations entre les deux équipes en CAN Féminine.

● Deux de leurs précédents duels se sont décidés aux tirs au but, avec deux victoires du Nigeria : 5-4 en 2008 après un nul 1-1 et 4-2 en 2018 après un 0-0 en demi-finales.

● Le Cameroun a disputé ses trois matches de cette édition à Casablanca. Il s'agira de son troisième au stade Larbi-Zaouli, après une victoire 2-1 contre le Mali et un nul 1-1 face au Cap-Vert en phase de groupes.

● Le Nigeria découvrira le stade Larbi-Zaouli dans cette édition, après avoir disputé ses trois matches de groupes à Rabat.

● Les Super Falcons y avaient toutefois joué cinq rencontres lors de la précédente édition, sans connaître la défaite (quatre victoires, un nul).

● Lors de la précédente édition, le Nigeria avait battu la Tunisie (3-0) et le Botswana (1-0) au stade Larbi-Zaouli, avant de faire match nul avec l'Algérie (0-0). Il avait ensuite dominé la Zambie (5-0) en quarts de finale, puis l'Afrique du Sud (2-1) en demi-finales.

● Le Nigeria a gardé sa cage inviolée lors de quatre de ses cinq matches précédents au stade Larbi-Zaouli, pour onze buts inscrits et un seul encaissé.CAMEROUN

● Le Cameroun a atteint les phases à élimination directe pour la 12e fois en 13 participations aux phases finales centralisées de la CAN Féminine. Sa seule élimination dès la phase de groupes remonte à 2000.

● Les Camerounaises ont désormais atteint la phase à élimination directe lors de leurs onze dernières participations à la compétition.

● Une victoire enverrait le Cameroun en demi-finales de la CAN Féminine pour la 11e fois. Les seules éditions centralisées au cours desquelles il n'a pas atteint le dernier carré sont celles de 2000 et 2022.

● Ce quart de finale sera le 12e match à élimination directe disputé par le Cameroun en CAN Féminine, hors finales et matches pour la troisième place.

● Les Camerounaises n'ont remporté que trois de leurs onze précédentes confrontations de ce type, toutes en demi-finales : 1-0 contre le Ghana en 2004, 2-1 contre la Côte d'Ivoire en 2014 et 1-0 contre le Ghana en 2016.

● Ce sera le deuxième quart de finale de l'histoire du Cameroun en CAN Féminine. Lors du précédent, en 2022, il s'était incliné 1-0 face au Nigeria.

● Le Cameroun a disputé trois matches de CAN Féminine ayant nécessité des prolongations. Il s'était incliné 3-2 face au Ghana en demi-finales en 2002, avant de prendre sa revanche contre le même adversaire en 2004 (1-0 après prolongation). En 2014, il avait également battu la Côte d'Ivoire (2-1 après prolongation) en demi-finales.

● Le Cameroun a disputé trois séances de tirs au but en CAN Féminine, pour autant de défaites.

● Il s'était incliné 3-1 aux tirs au but face à la RD Congo après un nul 3-3 en 1998, puis 5-4 face au Nigeria après un nul 1-1 en 2008, avant de perdre à nouveau contre les Super Falcons (4-2) après le 0-0 de la demi-finale de 2018.

● Une qualification enverrait le Cameroun à sa troisième Coupe du Monde Féminine, après ses participations en 2015 et 2019.

● Le Cameroun a terminé la phase de groupes invaincu pour la sixième fois de son histoire en CAN Féminine.

● Sur ses douze derniers matches de CAN Féminine, le Cameroun n'a connu qu'une seule défaite dans le temps réglementaire : 0-1 face au Nigeria en quarts de finale en 2022. Son bilan sur cette période est de six victoires, cinq nuls et une défaite.

● Le Cameroun a marqué lors de ses trois matches dans cette édition. La dernière fois qu'il avait trouvé le chemin des filets lors de quatre rencontres consécutives dans une même édition remontait à 2016, lorsqu'il avait marqué lors de ses trois matches de groupes puis en demi-finales.

● Trois des quatre buts camerounais dans cette édition ont été inscrits en seconde période. Sur les deux buts encaissés, un l'a été dans chaque période.

● Grace Mendoua a inscrit son premier but du tournoi face au Cap-Vert. Elle est seulement la deuxième joueuse camerounaise à avoir marqué dans cette édition, après Marie Ngah Manga, auteure des trois premiers buts de son équipe.

● Le Cameroun s'est procuré quatre grosses occasions face au Cap-Vert.

● Les Camerounaises ont obtenu douze corners contre le Cap-Vert, contre seulement deux pour leurs adversaires.

● Le Cameroun n'a cadré que trois tirs face au Cap-Vert, son plus faible total dans un match de cette édition.NIGERIA

● Une victoire qualifierait le Nigeria pour sa 10e Coupe du Monde Féminine, un record. Les Super Falcons ont participé à toutes les éditions de la compétition mondiale depuis sa création, en 1991.

● En cas d'élimination, le Nigeria manquerait pour la première fois le dernier carré d'une phase finale centralisée de CAN Féminine.

● Le Nigeria est la seule sélection à avoir atteint la phase à élimination directe lors des 14 éditions de la CAN Féminine centralisée.

● Les championnes en titre visent une 14e qualification pour les demi-finales de la compétition.

● Le Nigeria dispute son troisième quart de finale de CAN Féminine. Il a remporté les deux précédents, face au Cameroun en 2022 et à la Zambie lors de la précédente édition.

● Ajibade avait inscrit l'unique but de la victoire nigériane contre le Cameroun (1-0) en 2022, permettant aux Super Falcons d'accéder aux demi-finales.

● Lors de la précédente édition, le Nigeria avait écrasé la Zambie (5-0) en quarts de finale, avec des buts d'Osinachi Ohale, Esther Okoronkwo, Chinwendu Ihezuo, Oluwatosin Demehin et Folashade Ijamilusi.

● Le Nigeria n'a jamais encaissé de but en quart de finale de la CAN Féminine, pour six buts inscrits.

● Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc affichent tous les trois un bilan de 100 % de victoires en quarts de finale de la CAN Féminine.

● Le Nigeria a encaissé cinq buts depuis le début de cette édition, soit son plus lourd total sur une seule CAN Féminine.

● Les Super Falcons ont inscrit neuf buts. Un de plus leur permettrait d'atteindre la barre des dix buts dans une phase finale de CAN Féminine pour la 11e fois.

● Les seules éditions au cours desquelles le Nigeria a inscrit moins de dix buts sont celles de 2008 (trois buts), 2012 (huit) et 2022 (neuf).

● Le Nigeria a disputé quatre séances de tirs au but en CAN Féminine, pour trois victoires et une défaite.

● Ses victoires aux tirs au but ont été obtenues face au Cameroun en 2008, après un nul 1-1 (5-4), puis lors de deux 0-0 consécutifs face au Cameroun et à l'Afrique du Sud en 2018, respectivement en demi-finales et en finale. Les Super Falcons s'étaient imposées 4-2 puis 4-3.

● La seule défaite du Nigeria aux tirs au but en CAN Féminine remonte aux demi-finales de 2022, après un nul 1-1 face au Maroc, suivi d'un revers 5-4 dans la séance.

● Le Nigeria a perdu son premier match de cette édition, une situation qui ne s'était produite que deux fois auparavant en CAN Féminine.

● Lors de ces deux précédentes éditions, les Super Falcons avaient réagi de manière spectaculaire, remportant le trophée en 2018 et atteignant les demi-finales en 2022.

● Le Nigeria n'a perdu qu'un seul de ses huit derniers matches de CAN Féminine, pour six victoires et un nul sur les sept autres rencontres.

● Les Super Falcons ont inscrit trois penalties lors de leur victoire 6-2 contre l'Égypte. C'est la première fois que trois joueuses différentes du Nigeria transforment chacune un penalty dans un même match de CAN Féminine. Asisat Oshoala, Christy Ucheibe et Ajibade ont toutes trouvé la faille sur penalty.

● Quatre des neuf buts nigérians dans cette édition ont été inscrits sur penalty, dont deux par Ajibade.

● Six des neuf buts du Nigeria ont été marqués en seconde période.

● Le Nigeria a inscrit trois buts dans le temps additionnel de la seconde période, un record dans cette édition.

● Asisat Oshoala compte désormais 16 buts en CAN Féminine, dont deux dans cette édition.

● Elle a marqué lors de ses deux derniers matches. Elle avait déjà trouvé le chemin des filets lors de trois rencontres consécutives en CAN Féminine, en inscrivant un but lors des trois matches de groupes du Nigeria en 2016.

● Ajibade a inscrit son deuxième but dans cette édition face à l'Égypte et compte désormais cinq buts en CAN Féminine.

● Rinsola Babajide a délivré deux passes décisives lors de la victoire face à l'Égypte, le meilleur total enregistré par une joueuse nigériane dans un match de cette édition.

● Le Nigeria a tenté 25 tirs face à l'Égypte, dont neuf cadrés.

● Sept joueuses nigérianes différentes ont cadré au moins une frappe face à l'Égypte.

● Le Nigeria a encaissé deux buts sur les trois tirs cadrés concédés face à l'Égypte.