Afrique: Le tirage au sort de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal, Maroc 2026 aura lieu lundi

Le tirage au sort officiel se déroulera lundi 10 août

Les huit nations qualifiées découvriront leurs adversaires en phase de groupes

Le Maroc accueillera la phase finale du 12 au 21 octobre 2026

La Confédération Africaine de Football (CAF) procédera, lundi 10 août 2026 au Maroc, au tirage au sort officiel de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal, Maroc 2026.

La cérémonie se tiendra à l'Auditorium du Complexe Mohammed VI de Football à partir de 18h00, heure locale (17h00 GMT). Les huit nations qualifiées découvriront à cette occasion leurs adversaires et leur parcours en phase de groupes de la prestigieuse compétition continentale de futsal.

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal Maroc 2026 se déroulera du 12 au 21 octobre 2026. Elle réunira les meilleures nations africaines de la discipline dans une compétition dont la qualité, la popularité et le rayonnement international ne cessent de progresser.

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Les huit nations ayant obtenu leur qualification pour la phase finale sont l'Algérie, l'Angola, l'Égypte, la Libye, le Maroc (pays hôte), le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie.

Cette nouvelle édition s'annonce particulièrement disputée, avec les meilleures sélections du continent en lice pour décrocher le titre africain et inscrire leur nom au palmarès de la compétition.

Détails du tirage au sort

Date : lundi 10 août 2026

Heure : 18h00, heure de Rabat (17h00 GMT)

Lieu : Auditorium du Complexe Mohammed VI de Football, Maroc

Cette édition devrait une nouvelle fois témoigner du développement continu du futsal sur le continent et contribuer à renforcer la visibilité et l'attractivité de la discipline en Afrique.