Afrique: Le Maroc écarte l'Afrique du Sud et file au Mondial 2027

Le Maroc continue de rêver grand. Portées par leur public, les Lionnes de l'Atlas ont dominé l'Afrique du Sud, vendredi soir en quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026 (2-1). Une victoire précieuse qui propulse les Marocaines dans le dernier carré, mais surtout leur offre une qualification historique pour la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil.

Face aux Banyana Banyana, les Marocaines ont rapidement affiché leurs intentions. À la 20e minute, Sanaa Mssoudy s'est élevée plus haut que tout le monde pour reprendre un centre de la tête, mais sa tentative a frôlé la barre transversale.

L'Afrique du Sud a immédiatement réagi. Une minute plus tard, Thembi Kgatlana a eu à son tour une première occasion, mais sa frappe a terminé au-dessus du but marocain.

Le Maroc a finalement été récompensé de son bon début de match à la 31e minute. Servie dans la surface, Sakina Ouzraoui a fait parler son instinct de buteuse avec une magnifique reprise de première intention. La jeune attaquante, plus prompte que la défense sud-africaine, a parfaitement placé son tir hors de portée de Kaylin Swart pour inscrire son deuxième but dans cette CAN et donner l'avantage aux Lionnes de l'Atlas avant la pause.

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Hanane Aït El Haj ne tremble pas

Au retour des vestiaires, le Maroc n'a pas tardé à frapper une deuxième fois. Six minutes seulement après la reprise, Hanane Aït El Haj s'est présentée face à Swart pour tirer un penalty accordé après une faute sud-africaine dans la surface.

L'attaquante marocaine n'a pas tremblé et a transformé avec sang-froid pour faire le break (2-0).

Dos au mur, l'Afrique du Sud a alors accéléré. Les Banyana Banyana ont augmenté la pression et fini par réduire l'écart à la 67e minute. Thembi Kgatlana, encore elle, a fait parler sa vitesse en débordant sur le côté gauche avant d'armer une frappe puissante qui n'a laissé aucune chance à la gardienne marocaine.

Le but a relancé le suspense.

Les championnes d'Afrique ont alors jeté toutes leurs forces dans la bataille pour arracher l'égalisation. Le Maroc a dû subir pendant de longues minutes, mais les joueuses de Jorge Vilda ont fait preuve d'une grande discipline défensive, repoussant les assauts sud-africains et limitant les occasions franches.

Le Maroc écrit une nouvelle page de son histoire

Au terme d'une fin de match sous haute tension, les Lionnes de l'Atlas ont tenu bon. Le coup de sifflet final a libéré tout un stade : le Maroc s'impose 2-1 et décroche son billet pour les demi-finales, prévues mercredi 12 août.

Mais cette victoire vaut encore davantage.

Pour la deuxième fois consécutive, le Maroc atteint le dernier carré de la CAN Féminine. Surtout, les Lionnes de l'Atlas décrochent leur qualification pour la Coupe du Monde Féminine 2027 au Brésil, confirmant leur changement de dimension sur la scène africaine.

À domicile, le Maroc poursuit donc son parcours avec un double objectif désormais : aller chercher une première finale continentale et continuer à rêver d'un sacre devant son public.