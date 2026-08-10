Afrique: L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une première demi-finale

L'Algérie a encore fait preuve d'une remarquable maîtrise pour renverser la Côte d'Ivoire (2-1), samedi, en quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026. Menées au score, les Fennecs ont retourné la situation après la pause et décroché, pour la première fois de leur histoire, une place dans le dernier carré. Elles ne sont désormais plus qu'à une victoire d'une qualification pour la Coupe du Monde Féminine 2027.

Bousculée après l'ouverture du score d'Inès Konan à la demi-heure de jeu, l'Algérie a parfaitement réagi au retour des vestiaires. Inès Khiri a d'abord remis les deux équipes à hauteur, avant qu'Amira Ould Braham ne parachève le renversement de situation à la 64e minute.

Cette qualification a aussi des allures de revanche. Trois ans après leur élimination aux tirs au but face au Ghana, au même stade de la compétition, les Algériennes franchissent cette fois le cap des quarts de finale et confirment les progrès accomplis sous la direction de Farid Benstiti.

Pour la Côte d'Ivoire, cette aventure s'achève avec des regrets, mais aussi de solides motifs d'espoir. De retour à la CAN après douze années d'absence, les Éléphantes auront séduit par leur allant offensif et auront surtout confirmé l'émergence d'une nouvelle génération prometteuse.

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La Côte d'Ivoire frappe la première

Cette affiche opposait deux équipes aux profils bien différents. D'un côté, une Algérie particulièrement hermétique, qui n'avait encaissé qu'un but depuis le début du tournoi. De l'autre, une Côte d'Ivoire séduisante offensivement, forte de huit buts inscrits lors de la phase de groupes.

Les premières minutes ont confirmé cette opposition de styles. Les Éléphantes ont cherché à imposer un pressing haut et à accélérer dès la récupération, tandis que l'Algérie s'est appliquée à rester compacte, patiente et disciplinée, prête à exploiter le moindre espace en contre.

Les Fennecs ont toutefois été contraintes de revoir rapidement leurs plans. Touchée, Morgane Ikene a dû céder sa place à Morgane Belkhiter dès la 20e minute.

Cela n'a pas freiné les Ivoiriennes. À force d'insister, elles ont fini par trouver l'ouverture à la 30e minute. Bien servie, Inès Konan a conclu avec sang-froid et offert l'avantage à la Côte d'Ivoire, déclenchant les célébrations des supporters venus en nombre.

Mais la rencontre allait basculer peu avant la pause. Habibou Ouedraogo a été expulsée, laissant les Ivoiriennes à dix pour toute la seconde période. Une infériorité numérique qui allait peser lourd dans la suite du match.

Khiri relance les Vertes

En supériorité numérique et désormais portée par la dynamique du match, l'Algérie a immédiatement réorganisé son secteur offensif au retour des vestiaires. Farid Benstiti a lancé Ikram Adjabi et Inès Khiri afin d'apporter davantage de percussion.

Le choix s'est révélé payant.

Treize minutes après la reprise, Inès Khiri a trouvé la faille et remis les deux équipes à égalité. En quelques instants, le scénario avait complètement changé.

La Côte d'Ivoire a pourtant eu l'occasion de reprendre les commandes. Un penalty lui a été accordé et Rebecca Elloh s'est chargée de le tirer. Mais sa tentative n'a pas trouvé le cadre, offrant une immense bouffée d'air aux Algériennes.

Le tournant du match.

Deux minutes seulement après cette occasion manquée, l'Algérie a frappé à son tour. Marine Dafeur a parfaitement trouvé Amira Ould Braham, qui a gardé son sang-froid pour inscrire le deuxième but algérien à la 64e minute.

Menées 1-0, les Fennecs étaient désormais devant (2-1).

La défense algérienne tient bon

À dix contre onze, la Côte d'Ivoire n'a jamais renoncé. Dans les dernières minutes, les Éléphantes ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, multipliant les offensives pour arracher une égalisation et prolonger la rencontre.

Reynald Pedros a tenté d'apporter du sang neuf à son attaque, mais les Algériennes ont parfaitement résisté.

Une nouvelle fois, leur solidité défensive a fait la différence. Devant leur gardienne Chloé N'Gazi, les défenseures algériennes ont repoussé les vagues ivoiriennes avec beaucoup de maîtrise. Les Vertes ont également parfaitement géré les dernières minutes, usant de changements et d'un jeu plus pragmatique pour casser le rythme de leurs adversaires.

Au coup de sifflet final, les Algériennes pouvaient laisser éclater leur joie. Pour la première fois de leur histoire, elles disputeront les demi-finales de la CAN Féminine. Une nouvelle étape dans la spectaculaire progression du football féminin algérien.

Les Vertes qualifiées pour le Mondial

Avant cette rencontre, Farid Benstiti avait insisté sur la dimension particulière de cette aventure pour ses joueuses, dont plusieurs ont grandi entre l'Algérie et l'Europe. Le sélectionneur estimait également que son équipe avait gagné en confiance et en maturité au fil du tournoi. Elle l'a encore démontré face à la Côte d'Ivoire, en renversant une situation pourtant mal engagée.

Longtemps portée par son organisation défensive, l'Algérie a cette fois ajouté à sa panoplie une capacité à réagir dans l'adversité et à faire la différence dans le secteur offensif. Une victoire qui vaut bien plus qu'une place dans le dernier carré : elle offre aux Vertes leur première qualification historique pour une Coupe du Monde féminine.

En renversant la Côte d'Ivoire, les Algériennes ont ainsi décroché leur billet pour le Mondial 2027 au Brésil. Une première dans l'histoire du football féminin algérien, qui récompense la progression d'une sélection en pleine ascension. Les Fennecs peuvent désormais se tourner vers la suite de leur aventure continentale avec une ambition nouvelle : la demi-finale où elles rencontreront le vainqueur entre le Ghana et le Malawi, le 12 août à Rabat