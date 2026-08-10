Afrique: Malawi / Ghana - Un quart de finale pour changer de dimension

Le Malawi, révélation de cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026, défie le Ghana troisième de la dernière édition, ce dimanche à Rabat (21 heures heure locale) pour une place dans le dernier carré. Au-delà de la demi-finale, le vainqueur décrochera surtout son billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Une perspective qui donne à ce duel une dimension particulière.

Pour sa toute première participation à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine, la sélection des Scorchers a pourtant déjà marqué les esprits. Après avoir fait tomber le Nigeria, champion d'Afrique en titre (3-2), puis confirmé sa solidité tout au long de la phase de groupes, elle a terminé en tête du Groupe C.

Le Ghana, lui, connaît parfaitement ce genre de rendez-vous. Les Black Queens ont dû batailler pour atteindre les quarts, mais arrivent dans le dernier carré avec une ambition intacte : retrouver la Coupe du monde. « Nous voulons vraiment y retourner », a insisté Cynthia Konlan Findib, la gardienne ghanéenne, en conférence de presse. Depuis leur dernière apparition au Mondial en 2007, les Ghanéennes attendent de renouer avec la plus prestigieuse des compétitions internationales.

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Et cette fois, l'enjeu est immédiat. Dans cette édition marocaine, les quatre vainqueurs des quarts de finale seront directement qualifiés pour le Mondial 2027 au Brésil. Pour les quatre perdants, l'espoir subsistera à travers un tour de qualification supplémentaire.

Les Chawinga, menace numéro un

Dans le camp ghanéen, impossible de préparer ce rendez-vous sans parler de Tabitha et Temwa Chawinga. Les deux soeurs incarnent la principale menace offensive du Malawi et ont déjà largement contribué au parcours historique de leur sélection.

Le sélectionneur ghanéen Kim Lars Björkgren ne considère toutefois pas le Malawi comme une simple surprise. « Ils forment un groupe très bon et travailleur », a-t-il souligné, rappelant que les deux équipes s'étaient affrontées en amical avant la compétition, dans une rencontre particulièrement physique.

Le technicien suédois sait surtout qu'il devra trouver le juste équilibre. « Nous ne pouvons pas simplement défendre à onze », a-t-il expliqué. Son équipe devra contenir les deux attaquantes tout en conservant son identité et sa capacité à faire mal offensivement.

Une équation que le Ghana entend résoudre par le collectif. Cynthia Konlan Findib, appelée à protéger les buts ghanéens, insiste ainsi sur l'importance de la communication entre les défenseures. La gardienne de but estime que son équipe possède les armes nécessaires pour contenir les deux soeurs, à condition de rester fidèle au plan de jeu.

Le Malawi ne veut pas s'arrêter là

Le Malawi a déjà gagné le droit d'être pris au sérieux. « Nous croyons en Dieu. Nous croyons en notre équipe », a lancé le sélectionneur Lovemore Fazili, qui refuse de se projeter au-delà du prochain match. Son discours reste fidèle à celui qui accompagne les Scorchers depuis leur arrivée au Maroc : avancer étape par étape.

Cette approche est également celle de Tabitha Chawinga, capitaine et figure de proue de cette équipe. La Lyonnaise sait ce qu'une qualification pour le Mondial représenterait, pour elle comme pour ses coéquipières et pour les jeunes joueuses de son pays.

« Si nous battons le Ghana, nous sommes qualifiées pour la Coupe du monde », a-t-elle rappelé, consciente de la portée historique de l'instant.

Un duel tactique autant que physique

Le Ghana devra donc parvenir à contrôler les espaces laissés aux Chawinga sans renoncer à son jeu. Björkgren estime que son équipe a progressivement monté en puissance depuis le début du tournoi. Après une entrée en matière poussive, les Black Queens ont montré de meilleures choses contre le Cameroun avant de livrer, selon leur sélectionneur, un match plus abouti face au Mali.

La gestion des fins de match sera également scrutée. Le Ghana a reconnu certaines erreurs dans les dernières minutes de ses rencontres, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le sélectionneur a insisté sur la nécessité de mieux gérer les situations lorsque l'équipe est en position favorable.

Face au Malawi, ces détails pourraient être décisifs.

Car les Scorchers ont déjà démontré leur capacité à punir la moindre erreur. Leur vitesse en transition, la puissance de Temwa et l'intelligence de Tabitha constituent un cocktail particulièrement difficile à contenir. Mais le Ghana possède également une défense qui n'a concédé que deux buts depuis le début du tournoi, preuve d'une certaine solidité.

La stat

Lors de ses neuf précédentes confrontations avec des débutantes, le Ghana s'est imposé à huit reprises et n'a concédé qu'une seule défaite.