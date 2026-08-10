Afrique: Faith Chinzimu, l'une des figures de l'ascension du Malawi

Le Malawi s'est invité sans complexe dans la TotalEnergies CAF CAN Féminine 2026. Pour leur première participation à la compétition depuis sa création en 1998, les Scorchers n'ont pas fait les choses à moitié. Dès leur entrée en lice, elles ont frappé un grand coup en renversant le Nigeria, dix fois champion d'Afrique et tenant du titre (3-2). Trois points fondateurs qui ont définitivement convaincu les Malawites que tout était possible.

À seulement 19 ans, Faith Chinzimu incarne parfaitement cette nouvelle génération qui veut faire changer de dimension au football féminin malawite. La milieu de terrain s'est déjà imposée comme une pièce importante de la sélection. Au coeur du jeu, elle participe à une aventure qu'elle avait longtemps imaginée sans savoir jusqu'où elle pourrait la mener.

Lilongwe, les premières leçons de Chinzimu

Née à Lilongwe, la capitale du Malawi, Faith Chinzimu a commencé à jouer au football très jeune. Son talent s'est rapidement imposé comme une évidence.

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« J'ai commencé à jouer quand j'étais petite, avec les garçons dans la rue et à l'école, simplement parce que j'aimais le football. Ce sport m'apportait de la joie et donnait un sens à ce que je faisais. En grandissant, je suis devenue plus sérieuse et j'ai rejoint des équipes », raconte-t-elle.

Sa régularité lui ouvre les portes des Junior Scorchers. En 2022, à seulement 15 ans, elle dispute le Championnat féminin U17 de la COSAFA, organisé à Lilongwe. Une première expérience internationale à domicile qui va rapidement tourner à la démonstration.

Face à la Namibie, Chinzimu inscrit quatre buts en seulement 33 minutes dans une rencontre remportée 12-0 par le Malawi. Quelques jours plus tard, elle récidive avec un triplé contre le Botswana, lors d'une victoire 9-0. Sept buts en quatre matches : pour une première apparition, le message est clair.

« C'était la première fois que je portais le maillot de l'équipe nationale. C'était très spécial, surtout parce que nous jouions à domicile, devant notre public. Marquer un triplé contre le Botswana dans cette victoire 9-0 était incroyable. Entendre les supporters nous encourager m'a donné énormément de confiance. Cela m'a fait comprendre que je pouvais faire encore plus pour le Malawi. Ce tournoi m'a appris ce que signifie jouer pour son pays », se souvient-elle.

Avec huit réalisations, sa coéquipière Rose Kadzere termine meilleure buteuse de la compétition, mais les performances de Chinzimu confirment surtout qu'une génération prometteuse est en train d'émerger au Malawi.

« Mon parcours n'a pas toujours été facile, mais ma passion et le soutien de ma famille m'ont permis de continuer. Je joue pour représenter le Malawi et rendre mon pays fier », souligne-t-elle.

Le doublé qui a envoyé le Malawi à la CAN

Après avoir fait ses preuves chez les jeunes, Chinzimu est appelée chez les seniors par le sélectionneur Lovemore Fazili. Elle n'a alors que 16 ans.

« Mes débuts avec l'équipe nationale senior ont eu lieu en août 2023. C'était un moment de grande fierté pour moi et ma famille. Porter pour la première fois le maillot des Scorchers était un rêve qui devenait réalité », raconte-t-elle.

En parallèle, elle poursuit sa progression avec l'Ascent Soccer Academy. En 2024, elle découvre les qualifications de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, à l'occasion du tournoi du COSAFA. À Blantyre, la capitale économique du pays, elle marque dès la deuxième minute de son premier match face aux Young Buffaloes d'Eswatini, contribuant au succès des siennes (2-1). Elle inscrit également un but contre Gaborone United (2-3), futur finaliste, même si son équipe termine dernière du Groupe B.

Deux mois plus tard, en octobre 2024, Chinzimu inscrit son premier but avec les seniors face au Botswana, lors d'un match nul (1-1) au Championnat féminin du COSAFA, à Gqeberha, en Afrique du Sud.

Depuis, sa progression ne s'est plus arrêtée.

Alors que le Congo renonce à participer au premier tour des qualifications de la CAN 2026, le Malawi accède directement au tour suivant. Face à l'Angola, les Scorchers obtiennent un nul vierge à Luanda. Tout se joue au retour, à Lilongwe.

Et Chinzimu choisit le meilleur moment pour écrire son nom dans l'histoire. En l'espace de deux minutes, elle inscrit deux buts et offre au Malawi sa toute première qualification pour la CAN Féminine. Le 28 octobre 2025 devient une date historique pour le football féminin du pays.

« Après ce match, j'ai ressenti énormément de joie et de fierté. J'ai pensé à ma famille, à mes entraîneurs et à toutes les personnes qui m'avaient soutenue. Nous avions travaillé si dur pour nous qualifier. À cet instant, j'ai compris que nous venions d'entrer dans l'histoire et que nous mettions le football féminin malawite sur la carte. J'étais simplement reconnaissante envers Dieu et mes coéquipières. »

Et maintenant, écrire une nouvelle page

La sensation de cette CAN, le Malawi n'entend pas s'arrêter là. Après avoir atteint les quarts de finale, les Scorchers se retrouvent désormais à deux matchs d'une qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil.

Dimanche, à Rabat, le Ghana se dresse sur leur route en quarts de finale. Une nouvelle occasion d'entrer encore un peu plus dans l'histoire.

« Ce serait énorme. Pour moi, pour l'équipe et pour toutes les jeunes filles du Malawi qui rêvent de jouer au football. Se qualifier pour la Coupe du Monde montrerait au monde que les Malawites peuvent rivaliser au plus haut niveau. Cela inspirerait la prochaine génération et prouverait que tous nos efforts en valent la peine. Nous portons les espoirs de tout un pays et nous voulons rendre le Malawi fier », affirme Chinzimu.

Dans cette aventure, elle peut compter sur deux figures qui ont ouvert la voie : les soeurs Chawinga, Tabitha, la capitaine, et Temwa. Deux références du football malawite, qui ont déjà marqué l'histoire au niveau des clubs et servent désormais de modèles à toute une génération.

Chinzimu évolue d'ailleurs en Suède, à BK Häcken, dans un championnat où les soeurs Chawinga ont elles aussi développé leur talent, sous les couleurs de Kvarnsvedens IK.

Partager le même vestiaire avec les deux soeurs est forcément particulier.

« Jouer avec Tabitha et Temwa est une immense chance. J'ai énormément appris à leurs côtés, notamment en matière de discipline, de travail et de confiance en soi. Elles me répètent toujours de rester concentrée, de travailler dur à l'entraînement et de ne jamais avoir peur de saisir les opportunités. Elles montrent l'exemple. Elles prouvent que lorsqu'on vient du Malawi, on peut atteindre les sommets. Elles me poussent à devenir meilleure chaque jour. »

Tabitha Chawinga a remporté le Championnat de France avec Lyon et la Coupe de France avec le PSG. Temwa, elle, a marqué l'histoire de la NWSL avec 20 buts sur une saison sous le maillot du Kansas City Current, remportant le Soulier d'or et le titre de MVP.

À son tour, Faith Chinzimu rêve de porter haut les couleurs du Malawi. Une demi-finale de CAN et, surtout, une qualification pour la Coupe du monde 2027 constitueraient l'aboutissement d'une ascension fulgurante.

À 19 ans, l'histoire ne fait peut-être que commencer.