Afrique: Les stats d'avant-match - Le Malawi face au Ghana en quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026

Pour leur première participation, les Malawites ont créé la sensation en terminant en tête du Groupe C et s'apprêtent désormais à affronter le Ghana, deuxième du Groupe D, en quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, dimanche au stade Al Medina de Rabat. Coup d'envoi à 21 heures, heure locale (20 heures GMT). Le vainqueur accédera aux demi-finales et décrochera automatiquement sa qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 au Brésil.
LES CHIFFRES À RETENIR
- Le Malawi et le Ghana ne se sont encore jamais affrontés en CAN Féminine, le Malawi disputant cette année la première phase finale de son histoire.
- Le seul match du Malawi jusqu'ici face à une sélection ouest-africaine s'est soldé par une victoire 3-2 contre le Nigeria lors de son entrée en lice.
- Avec cette rencontre, le Ghana aura affronté les deux sélections qui font leurs débuts en CAN Féminine lors de cette édition. Les Black Queens avaient battu le Cap-Vert 2-0 lors de leur premier match de groupe.
- Ce sera le 10e match du Ghana face à un novice en CAN Féminine.
- Lors de ses neuf précédentes confrontations avec des débutantes, le Ghana s'est imposé à huit reprises et n'a concédé qu'une seule défaite.
- Cette unique défaite remonte à la finale de 1998, lorsque le Ghana s'était incliné 2-0 face au Nigeria, lors de la première édition de la compétition, où toutes les sélections étaient alors novices.
- En 1998, le Ghana avait remporté ses trois premiers matches face à des débutantes, en battant successivement l'Afrique du Sud, le Cameroun et la RD Congo, avant de s'incliner face au Nigeria en finale.
- Depuis cette défaite contre le Nigeria en finale de 1998, le Ghana a remporté ses cinq dernières confrontations face à des sélections débutantes.
- Le Ghana a affronté trois fois une équipe débutante au-delà de la phase de groupes. Il avait battu la RD Congo 4-1 en demi-finales en 1998 avant de perdre la finale face au Nigeria, puis avait dominé le Zimbabwe 6-3 dans le match pour la troisième place en 2000.
- La seule confrontation directe du Ghana face à une débutante en phase à élimination directe, hors finale et match pour la troisième place, reste sa victoire 4-1 contre la RD Congo en demi-finales en 1998.
- Les six autres matches du Ghana face à des débutantes ont tous eu lieu en phase de groupes, avec six victoires à la clé.
- Le match le plus prolifique du Ghana face à une débutante remonte à 2000, avec neuf buts inscrits lors de la victoire 6-3 contre le Zimbabwe pour décrocher la médaille de bronze. Les six buts ghanéens avaient été marqués en première période.
- Le Ghana a inscrit 27 buts et en a encaissé six lors de ses neuf précédents matches de CAN Féminine face à des débutantes.
- Le Ghana n'a jamais perdu contre une débutante d'Afrique australe : il avait battu l'Afrique du Sud 4-0 en phase de groupes en 1998, puis le Zimbabwe 6-3 en 2000.
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MALAWI
- Le Malawi s'est incliné lors de son dernier match de groupe face à la Zambie, après avoir remporté ses deux premières rencontres contre le Nigeria et l'Égypte.
- Les Malawites ont terminé en tête du Groupe C grâce à un meilleur bilan dans les confrontations directes avec le Nigeria et la Zambie, les trois équipes ayant terminé avec six points.
- Le Malawi sera seulement la deuxième sélection débutante à atteindre les quarts de finale d'une CAN Féminine.
- Depuis l'instauration des quarts de finale en 2022, la seule autre débutante à avoir atteint le dernier carré est le Botswana, éliminé 2-1 par le Maroc en 2022.
- Une victoire permettrait au Malawi de décrocher sa qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 au Brésil.
- Un succès permettrait également aux Malawites de devenir les premières débutantes depuis le Zimbabwe en 2000 à atteindre les demi-finales.
- Le Zimbabwe, en 2000, reste à ce jour la seule sélection d'Afrique australe à avoir atteint le dernier carré dès sa première participation.
- En excluant la première édition de 1998, le Malawi est la première sélection débutante à remporter deux matches de groupes et à totaliser six points. En 1998, le Nigeria avait récolté neuf points et le Ghana six.
- Le Malawi sera la quatrième sélection d'Afrique australe à disputer un quart de finale de CAN Féminine. En excluant 2026, l'Afrique du Sud a remporté ses deux précédents quarts de finale, la Zambie en compte une victoire et une défaite, tandis que le Botswana s'est incliné lors de son unique apparition.
- Le bilan des sélections d'Afrique australe en quarts de finale de CAN Féminine est de cinq matchs, trois victoires et deux défaites. L'Afrique du Sud avait notamment éliminé le Sénégal aux tirs au but lors de la précédente édition.
- Tabitha Chawinga a inscrit son deuxième but du tournoi lors de la défaite face à la Zambie, en marquant à la 72e minute. Ses deux réalisations dans cette édition sont intervenues après la 70e minute.
- Chawinga a marqué sur son seul tir cadré de la rencontre.
- Elle a également remporté onze duels face à la Zambie, un record dans ce match.
- Rose Kadzere a remporté six duels aériens contre la Zambie, soit le meilleur total de la rencontre.
- Le Malawi a marqué et encaissé lors de chacun de ses trois matches.
- Ses sept buts en phase de groupes constituent le meilleur total réalisé par une débutante depuis la Côte d'Ivoire, qui en avait également inscrit sept en 2012.
- Le Malawi est la première sélection débutante depuis le Togo en 2022 à avoir marqué lors de ses trois matches de groupes. Le Botswana, le Burundi, le Burkina Faso et le Cap-Vert n'avaient pas réussi à réaliser cette performance lors de leur première participation.
- La défaite face à la Zambie constitue la première rencontre de CAN Féminine au cours de laquelle le Malawi a encaissé le premier but et la première fois qu'il était mené à la pause.
- Les Malawites n'ont mené à la mi-temps qu'à une seule reprise, face à l'Égypte, lorsqu'elles rentraient aux vestiaires avec deux buts d'avance. Elles étaient menées 2-0 par la Zambie à la pause et avaient rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge face au Nigeria lors de leur premier match.
- Les deux buts de la Zambie ont été inscrits en première période, une première pour le Malawi dans cette CAN Féminine.
- Le but de Barbra Banda, inscrit après seulement deux minutes, est le plus rapide encaissé par le Malawi dans cette édition.
- Cinq des sept buts malawites ont été inscrits en seconde période, tous après la 68e minute.
- Trois des cinq buts encaissés par le Malawi l'ont été après la pause.
- Le Malawi a reçu quatre cartons jaunes lors de sa défaite face à la Zambie et commis 16 fautes.
- Les Malawites ont remporté 62 duels face à la Zambie.
GHANA
- Le Ghana vise une victoire qui lui permettrait de disputer sa quatrième Coupe du Monde Féminine, après ses qualifications en 1999, 2003 et 2007.
- Les Black Queens ont terminé deuxièmes du Groupe D. Après une victoire inaugurale contre le Cap-Vert, elles se sont inclinées face au Cameroun avant de faire match nul (1-1) contre le Mali lors de leur dernier match.
- Il s'agit du deuxième quart de finale consécutive du Ghana en CAN Féminine. Lors du précédent, face à l'Algérie en 2024, les deux équipes s'étaient séparées sur un 0-0 avant une qualification ghanéenne aux tirs au but (4-2) après prolongation.
- Les trois matchs à élimination directe du Ghana lors de la précédente édition avaient été décidés aux tirs au but. Les Ghanéennes avaient éliminé l'Algérie avant de s'incliner face au Maroc en demi-finales, après un nul 1-1, puis avaient battu l'Afrique du Sud 4-3 aux tirs au but dans le match pour la troisième place, après un nouveau 1-1.
- Une victoire permettrait au Ghana d'atteindre les demi-finales de la CAN Féminine pour la huitième fois.
- Le Ghana avait atteint le dernier carré lors de cinq éditions consécutives entre 1998 et 2006, avant d'échouer à y accéder en 2008, 2010 et 2014.
- Troisièmes en 2016, les Ghanéennes avaient ensuite été éliminées dès la phase de groupes en 2018, alors qu'elles évoluaient à domicile. Elles ont retrouvé le podium lors de l'édition 2024.
- Le Ghana a disputé 15 matches au-delà de la phase de groupes en CAN Féminine. En intégrant les rencontres décidées aux tirs au but, son bilan est de huit victoires pour sept défaites.
- Les Black Queens ont disputé quatre séances de tirs au but en CAN Féminine, pour trois victoires.
- Leurs trois succès ont été obtenus contre l'Éthiopie dans le match pour la troisième place en 2004, puis face à l'Algérie et à l'Afrique du Sud en quarts de finale et dans le match pour la troisième place de l'édition 2024.
- Les rencontres face à l'Éthiopie et à l'Algérie s'étaient achevées sur un 0-0, tandis que le match contre l'Afrique du Sud s'était conclu sur un 1-1.
- La seule défaite du Ghana aux tirs au but en CAN Féminine remonte à l'édition 2024, face au Maroc.
- Les trois matchs à élimination directe du Ghana en 2024 avaient été décidés aux tirs au but, faisant des Black Queens la première sélection à disputer trois séances de tirs au but lors d'une même édition de la CAN Féminine.
- La seule victoire du Ghana dans le jeu lors de ses six derniers matches est celle obtenue face au Cap-Vert. Sur les cinq autres rencontres, son bilan est de quatre nuls et une défaite.
- Les Ghanéennes n'ont conservé qu'une seule fois leur cage inviolée lors de leurs cinq derniers matches : lors de leur succès 2-0 contre le Cap-Vert.
- Evelyn Badu a inscrit le but du Ghana contre le Mali, sa première réalisation dans cette édition et la deuxième de sa carrière en CAN Féminine. Elle avait déjà marqué lors de la victoire 4-1 contre la Tanzanie en phase de groupes en 2024.
- Badu a marqué sur son seul tir cadré face au Mali.
- Le Ghana a cadré neuf tirs contre le Mali, son meilleur total lors de ses trois matches dans cette édition.
- Doris Boaduwaa a tenté sept tirs face au Mali, dont trois cadrés : les deux meilleurs totaux de la rencontre.
- Alice Kusi a touché 74 ballons contre le Mali, un record dans cette rencontre.
- Le Ghana n'a reçu que trois cartons jaunes depuis le début de la compétition, seule l'Algérie en comptant moins (deux).