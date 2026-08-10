Angola: Cabo Ledo - Quatre blessés grièvement dans un accident de la circulation

Luanda — Quatre des 30 blessés de l'accident de la circulation survenu à Cabo Ledo, dans la province d'Icolo e Bengo, sont dans un état grave, certains souffrant de fractures et de contusions pulmonaires, a indiqué dimanche à Luanda la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

La ministre s'exprimait lors d'un point sur l'état clinique des victimes de l'accident, provoqué par le renversement d'un autobus de la compagnie Real Express, survenu dimanche à l'aube.

Selon Sílvia Lutucuta, aucun décès n'a, à ce stade, été enregistré parmi les passagers impliqués dans l'accident.

Parmi les cas les plus graves figurent des patients présentant des fractures et une contusion pulmonaire. L'un d'eux souffre d'une fracture de la colonne cervicale, jugée stable et ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale, tandis qu'un autre présente une fracture de la clavicule.

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La ministre a également indiqué qu'une enfant fait l'objet d'une évaluation médicale après avoir présenté une épistaxis à la suite de l'accident. Des examens complémentaires sont en cours afin de déterminer l'étendue des lésions.

Elle a par ailleurs précisé qu'un patient ayant des antécédents d'épilepsie a présenté plusieurs épisodes convulsifs après l'accident et demeure hospitalisé sous surveillance médicale.

Sílvia Lutucuta a indiqué que la majorité des blessés présentent des contusions et des écorchures, mais que tous restent sous surveillance médicale, conformément au protocole de prise en charge des traumatismes et compte tenu du risque de complications tardives.

« L'une des complications les plus graves est la survenue d'hémorragies internes, également appelées hémorragies secondaires », a-t-elle expliqué.

Parmi les personnes hospitalisées, 22 sont des adultes et huit des enfants.

Sílvia Lutucuta a estimé que les prochaines 24 à 48 heures seront déterminantes pour l'évolution clinique des blessés, cette période pouvant être marquée par l'apparition de complications liées aux traumatismes, notamment des hémorragies internes.

L'accident de Cabo Ledo est survenu six jours après un autre drame routier enregistré dans la municipalité de Gangula, dans la province du Cuanza-Sul, qui avait fait 22 morts et 12 blessés.

Cet accident avait impliqué un autobus de la compagnie de transport Macon et un véhicule à trois roues transportant du carburant.