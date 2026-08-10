Angola: Boxe - Adriano Kiano conserve son titre national chez les 90 kg

Luanda — Le boxeur du Club Talentos, Adriano Kiano, a conservé, dimanche à Luanda, son titre de champion national dans la catégorie des 90 kilogrammes (kg), en s'imposant en finale face à Jordão da Silva, de l'Interclube, par arrêt de l'arbitre (RSC) au deuxième round.

Médaillé de bronze aux Championnats d'Afrique de 2025 et d'or à la Coupe Nelson Mandela en 2024, Adriano Kiano a livré une prestation de premier plan tout au long de la compétition, éliminant successivement ses adversaires par arrêt de l'arbitre.

Le boxeur, qui a également remporté la Coupe d'Angola et la Supercoupe au cours de la présente saison, respectivement à Luanda et dans la province du Cuanza-Sul, conforte ainsi son statut de figure de proue de la boxe nationale.

Dans la catégorie des 55 kg, Nuno Ribeiro, de l'Interclube, s'est adjugé la médaille d'or aux dépens d'André Yombo, à l'issue d'une décision partagée des juges.

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Chez les 75 kg, Ramiro dos Santos, du Talentos, a dominé Naftal Goma, de l'Interclube, à l'unanimité des juges. Dans la catégorie des 80 kg, Avelino Luizito, également sociétaire du Talentos, a pris le meilleur sur Lukengo Joaquim (Interclube), également à l'unanimité.

Adilson Mabanza, du Talentos, a décroché l'or dans une autre catégorie au programme, en s'imposant à l'unanimité des juges face au représentant de l'Electro do Lobito.

Chez les 50 kg, Manuel Soma, de l'Electro do Lobito, a battu Francisco Muteca, du Rosefil de Huíla, à l'unanimité des juges, s'adjugeant la médaille d'or.

Dans la catégorie des 60 kg, Noel Conde, de l'Interclube, s'est imposé face à Ângelo Sessa, de l'Electro do Lobito, au terme d'une décision partagée.

Bernardo Sandro, du Talentos, a décroché le titre chez les 65 kg en venant à bout de João Luzolo, de la FADA, à l'issue d'une décision partagée.

Chez les 70 kg, Tetane Felemo, du Talentos, a dominé Enoque Luzolo, de l'Interclube, au terme d'une décision partagée, offrant ainsi une nouvelle médaille d'or à son club.

Dans la catégorie des plus de 90 kg, Francisco Kazima, de l'Interclube, a signé le seul KO de la finale masculine, en mettant Eugénio Caulo, de l'Exército, hors de combat dès le premier round.

Au classement général des médailles, le Club Talentos a conservé son titre national pour la deuxième année consécutive, terminant en tête avec six médailles d'or.