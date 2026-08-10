Guinée: L'activiste Bella Bah porté disparu après son interpellation

Bella Bah est connu en Guinée pour ses prises de position critiques qui font débat et polémiques sur les réseaux sociaux et depuis samedi 8 août, les proches du militant sont sans nouvelles de lui. Samedi soir, dans un post sur Facebook, c'est son épouse qui a donné l'alerte.

L'épouse de Bella Bah, Ami Bah, affirme que son mari a été « kidnappé » sur son lieu de travail, une école qu'il a créée. Elle se dit « traumatisée » et ne pas savoir « à quel saint devoir se vouer ». Un témoin cité par la famille affirme, lui, avoir vu des hommes en uniforme et cagoulés arriver à bord de pick-ups, avant de saisir l'activiste, le traîner dehors et l'embarquer de force.

La disparition de Bella Bah est intervenue quelques heures après l'une de ses publications sur les réseaux sociaux dans laquelle il critiquait le premier imam de la Grande Mosquée Fayçal, Mamadou Saliou Camara.

Un activiste très actif sur les réseaux sociaux

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À ce stade, aucune autorité guinéenne n'a reconnu avoir interpellé Bella Bah, ni indiqué où il se trouvait, ni évoqué les raisons de son arrestation présumée.

Très actif sur les réseaux sociaux, l'activiste s'exprime régulièrement sur les questions politiques et de société. Sa disparition intervient dans un climat de fortes inquiétudes en Guinée autour du sort de militants et de membres de la société civile. L'ONG Tournons La Page Guinée dénonce un « mode opératoire » qui, selon elle, constitue une grave atteinte à l'État de droit.

La famille de Bella Bah, pour sa part, demande aux autorités guinéennes de l'aider à retrouver l'activiste sain et sauf.