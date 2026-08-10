Guinée: L'activiste Bella Bah porté disparu après son interpellation

Facebook/ Bella Bah
Activiste guinéen Bella Bah
10 Août 2026
Radio France Internationale

Bella Bah est connu en Guinée pour ses prises de position critiques qui font débat et polémiques sur les réseaux sociaux et depuis samedi 8 août, les proches du militant sont sans nouvelles de lui. Samedi soir, dans un post sur Facebook, c'est son épouse qui a donné l'alerte.

L'épouse de Bella Bah, Ami Bah, affirme que son mari a été « kidnappé » sur son lieu de travail, une école qu'il a créée. Elle se dit « traumatisée » et ne pas savoir « à quel saint devoir se vouer ». Un témoin cité par la famille affirme, lui, avoir vu des hommes en uniforme et cagoulés arriver à bord de pick-ups, avant de saisir l'activiste, le traîner dehors et l'embarquer de force.

La disparition de Bella Bah est intervenue quelques heures après l'une de ses publications sur les réseaux sociaux dans laquelle il critiquait le premier imam de la Grande Mosquée Fayçal, Mamadou Saliou Camara.

Un activiste très actif sur les réseaux sociaux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce stade, aucune autorité guinéenne n'a reconnu avoir interpellé Bella Bah, ni indiqué où il se trouvait, ni évoqué les raisons de son arrestation présumée.

Très actif sur les réseaux sociaux, l'activiste s'exprime régulièrement sur les questions politiques et de société. Sa disparition intervient dans un climat de fortes inquiétudes en Guinée autour du sort de militants et de membres de la société civile. L'ONG Tournons La Page Guinée dénonce un « mode opératoire » qui, selon elle, constitue une grave atteinte à l'État de droit.

La famille de Bella Bah, pour sa part, demande aux autorités guinéennes de l'aider à retrouver l'activiste sain et sauf.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.