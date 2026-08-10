Angola: Le pays à la cérémonie commémorative du bombardement de Nagasaki

Luanda — L'ambassadrice d'Angola au Japon, Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho, a participé dimanche à Nagasaki à la cérémonie marquant le 81e anniversaire du bombardement atomique de la ville japonaise en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Japon parvenu à l'ANGOP, la cérémonie s'est déroulée au Parc de la Paix de Nagasaki et a réuni le Premier ministre japonais, Sanae Takaichi, des représentants du gouvernement et des personnalités politiques japonaises, des membres du corps diplomatique accrédités au Japon, des représentants d'organisations internationales, des survivants du bombardement et des familles des victimes.

Dans sa Déclaration pour la Paix, le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a souligné les témoignages des survivants et les profonds traumatismes physiques et psychologiques causés par l'utilisation d'armes nucléaires, appelant à préserver la mémoire des victimes et à transmettre les conséquences de ces événements aux générations futures.

La Première ministre Sanae Takaichi a réaffirmé l'engagement du Japon en faveur de la paix et ses efforts pour parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires, en adoptant une approche réaliste et pragmatique du désarmement nucléaire.

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La participation de la diplomate angolaise à la cérémonie réaffirme l'engagement de l'Angola à promouvoir la paix, le dialogue et la coopération internationale, ainsi que les efforts mondiaux en faveur du désarmement nucléaire et de la prévention de nouveaux conflits.

Le samedi 8 août, Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho a également visité le Musée de la Bombe Atomique de Nagasaki, un lieu créé à la mémoire des victimes et des survivants du bombardement atomique de 1945.

Le musée conserve des documents, des objets et des témoignages relatifs à l'impact du bombardement et constitue un important espace de mémoire historique, destiné à transmettre aux nouvelles générations les conséquences de l'utilisation des armes nucléaires.

Parmi les objets exposés figurent des effets personnels des victimes, des vêtements abîmés, des jouets et une horloge arrêtée au moment de l'explosion, autant de témoignages qui préservent le souvenir de la tragédie qui a marqué l'histoire de la ville.

Avant de visiter le musée, l'ambassadeur d'Angola et des membres du corps diplomatique de 98 pays ont participé à une cérémonie de dépôt de gerbes au mémorial en hommage aux victimes du bombardement atomique.

Au fil des décennies, Nagasaki est devenue un symbole mondial de la défense de la paix et de la nécessité d'empêcher que ne se reproduisent les tragédies causées par l'utilisation d'armes nucléaires.

La préservation de la mémoire des événements de 1945 constitue, en ce sens, un appel aux générations présentes et futures à promouvoir le dialogue, la coopération internationale et la construction d'un monde exempt de menace nucléaire.

Nagasaki a été la cible d'une attaque nucléaire le 9 août 1945 à 11 h 02, pendant la Seconde Guerre mondiale.

La bombe au plutonium, nom de code « Fat Man », fut larguée trois jours après le bombardement atomique d'Hiroshima.

L'explosion causa des dizaines de milliers de morts sur le coup et laissa des séquelles humaines et matérielles profondes pour la ville.

Fin 1945, le bilan des victimes à Nagasaki approchait les 74 000 morts, victimes directes de l'explosion, des blessures, des brûlures et de l'exposition aux radiations.

Les survivants des bombardements atomiques du Japon, appelés « hibakusha », ont subi pendant des décennies des conséquences sanitaires liées à l'exposition aux radiations, ainsi que des répercussions sociales et psychologiques.