Angola: Le pays participe au colloque sur l'héritage de Fidel Castro

Luanda — L'Angola participe, depuis ce lundi à La Havane (Cuba), au 1er Colloque international « Fidel : Héritage et Avenir », qui se tient jusqu'à jeudi dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance de l'ancien président cubain, Fidel Castro.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola à Cuba transmis à l'ANGOP, la délégation angolaise est conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Kunonoca.

Elle comprend le ministre de la Culture, Filipe Zau, des techniciens de l'Assemblée nationale et du ministère de la Culture, ainsi que des représentants de la mission diplomatique angolaise à Cuba.

Cette rencontre réunit des participants de divers pays afin d'examiner le parcours politique, historique, culturel et international de Fidel Castro, en mettant l'accent sur des thèmes tels que « Fidel, révolutionnaire et homme d'État », « Fidel, le monde, l'héritage humaniste et internationaliste ».

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Des thèmes comme « L'empreinte culturelle », « Le stratège militaire », « Fidel et l'impérialisme », « L'unité comme stratégie » et « Éducation, science et conscience » figurent également à l'ordre du jour.

Le programme comprend des tables rondes, des ateliers et des forums destinés aux jeunes, aux parlementaires et aux femmes, ainsi que la présentation d'ouvrages sur Fidel Castro, publiés à Cuba et à l'étranger.

En contribution spéciale du Centre Fidel Castro, l'édition des « OEuvres choisies du Commandant en chef » sera présentée.

Ce projet éditorial de quatre ans rassemble des textes essentiels à la compréhension de la pensée et de l'oeuvre du leader historique de la Révolution cubaine.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs du centenaire de la naissance de Fidel Castro, figure centrale de l'histoire contemporaine de Cuba et des relations de solidarité et de coopération entre Cuba et plusieurs pays, dont l'Angola.

Fidel Castro a mené la révolution cubaine et dirigé le processus de consolidation du système socialiste dans le pays. Il est décédé le 25 novembre 2016 à La Havane, à l'âge de 90 ans.

La délégation angolaise est arrivée à La Havane dimanche.

Les relations de coopération entre l'Angola et Cuba ont des racines historiques et remontent à l'indépendance nationale en 1975. Au cours des cinq dernières décennies, les deux pays ont entretenu un partenariat fondé sur la solidarité, la formation de personnel et les échanges technico-scientifiques.

Cuba est devenu l'un des principaux partenaires de l'Angola en matière de formation de personnel, et de nombreux Angolais bénéficient de formations à Cuba dans les domaines techniques, scientifiques et spécialisés.

La santé est l'un des domaines les plus visibles de la coopération bilatérale, avec la formation de spécialistes et de professionnels cubains qui apportent leur concours à différentes structures de santé en Angola.

Dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le partenariat a permis la formation de milliers d'étudiants, de techniciens et de professionnels angolais dans divers domaines du savoir, notamment les spécialités techniques et scientifiques et les programmes de troisième cycle.

La coopération s'étend également aux domaines de la défense et de la sécurité, secteurs qui font partie intégrante de la dimension historique des relations entre les deux États et qui continuent de bénéficier de mécanismes d'échange et de coopération institutionnelle.

Sur le plan économique, l'Angola et Cuba ont cherché à étendre leur coopération à des domaines tels que l'agriculture, le tourisme, les travaux publics et le développement des entreprises, afin de renforcer leurs relations économiques et d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement.

Le partenariat comprend également des échanges technico-scientifiques et parlementaires, avec des contacts réguliers entre les institutions des deux pays et des initiatives visant à renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.