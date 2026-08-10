Angola: Un investissement vise à produire 1,7 million de kilogrammes de porc

Humpata — L'investissement « Quavi », porté par le groupe d'intégration et de développement des entreprises « Unione », situé dans la municipalité d'Humpata (Huíla), prévoit de mettre sur le marché national un million sept cent mille kilogrammes de porc par an à partir de 2027.

L'initiative de production et d'abattage de porcs dans la municipalité d'Humpata a refait surface en décembre dernier, dix ans après avoir été ravagée par la peste porcine africaine, qui avait décimé un cheptel de 6 325 têtes.

Lors de la visite du ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massamo, le directeur du groupe, Fernando Gomes, a déclaré que Quavi se restructurait après cette épidémie qui avait anéanti l'ensemble du cheptel et engendré des pertes de plusieurs millions de dollars.

« Nous sommes à un rythme de production intéressant et nous prévoyons d'atteindre l'abattage de 14 000 animaux en 2027, soit 28 000 carcasses, ce qui permettra de mettre sur le marché 1,7 million de kilos de porc de haute qualité à bas prix », a-t-il affirmé.

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Fernando Gomes a souligné que la relance de l'exploitation a été rendue possible grâce à un financement initial de la Banque Caixa Geral Angola et qu'elle pourrait bénéficier de nouveaux soutiens, notamment du Fonds Kimbo de Banco de Fomento Angola (BFA).

Il a précisé que le projet compte actuellement 480 truies de race Pietrain (également appelée Pick), l'une des plus productives au monde.

Afin de prévenir toute contamination future, le fondateur du groupe a également indiqué investir dans la biosécurité et la mise en place d'un laboratoire de biologie moléculaire,

Il a souligné que le groupe mène des recherches en collaboration avec l'université et le Centre de l'énergie atomique de Vienne, en Autriche, où, après l'épidémie de peste porcine africaine, ils se sont rendus pour vérifier le séquençage du génome et comprendre l'origine de cette maladie.

L'homme d'affaires a rappelé que le principal avantage technologique de l'opération réside dans le recours à l'insémination artificielle, qui affiche un taux de réussite de 96,7 %, en remplacement de l'élevage traditionnel.

Il a mis en avant le rôle du groupe dans le développement économique et professionnel. Le groupe compte actuellement 12 entreprises, dont 10 sont opérationnelles, dans divers secteurs d'activité.

Malgré les difficultés financières liées aux retards de paiement, principalement de la part des clients gouvernementaux, il indique que le succès à long terme repose sur le bon fonctionnement du triptyque : gouvernement, universités et entreprises.

Concernant le nombre d'employés, Fernando Gomes a déclaré que le groupe emploie près de 300 personnes, contre 500 avant l'épidémie.

Ce groupe, fondé il y a 20 ans, est un conglomérat angolais d'entreprises et d'investissements, qui opère divers secteurs tels que le génie civil, l'énergie, la santé, l'éducation et l'agriculture, contribuant ainsi au développement du pays.

Les données du département provincial de l'Institut des services vétérinaires de Huíla indiquent un besoin de 1 465 007 kg/an de viande de porc.