Angola: Bié enregistre une baisse du nombre de décès dus aux accidents de la route

Cuito — Soixante-quinze personnes ont perdu la vie dans 276 accidents de la route survenus dans la province de Bié au cours du premier semestre de cette année, soit 16 décès de moins qu'au cours du semestre précédent.

Ces chiffres ont été récemment communiqués à la presse par le commandant de l'Unité de la circulation et de la sécurité routière du commandement provincial de la Police nationale de Bié, le commissaire principal Simões Fernandes Coelho, lors de la présentation du bilan pour la période concernée.

La municipalité de Cuito a enregistré le plus grand nombre de décès (27), suivie d'Andulo et de Calucinga (11 et 8 respectivement), tandis que Lúbia, Umpulo, Cambândua et Belo Horizonte ont enregistré un décès chacune.

Malgré cette baisse du nombre de décès, le nombre d'accidents a augmenté de 15, causant également 362 blessés.

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Simões Fernandes Coelho a précisé que les accidents se caractérisent par des collisions entre véhicules et vélos, motorisés ou non, des collisions entre véhicules motorisés, des renversements, des tonneaux, des dérapages, des collisions avec des obstacles fixes, entre autres.

Ces accidents ont également causé d'importants dégâts matériels aux véhicules, motos et autres biens publics, dont l'évaluation des pertes est toujours en cours.

Il a pointé du doigt, parmi les principales causes, l'imprudence, le mauvais état technique des véhicules, le mauvais état de certains tronçons de route, la vitesse excessive, la conduite sous l'influence de l'alcool et le manque d'éclairage sur certaines routes.

Pour remédier à cette situation, le commandant de l'Unité de la circulation et de la sécurité routière a assuré la poursuite des campagnes de sensibilisation des conducteurs aux conséquences néfastes des accidents, afin de réduire davantage le nombre d'accidents de la route.