Angola: Un révérend exhorte les églises à promouvoir la paix sociale

Ondjiva — Le révérend de l'Église presbytérienne de la province de Cunene, António Ngula, a exhorté dimanche à Ondjiva les fidèles, les pasteurs et les responsables d'églises à cultiver l'amour, la solidarité, la compassion et le soutien envers les personnes dans le besoin afin de promouvoir la paix sociale.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité chrétienne, célébrée le 10 août, il a indiqué que cette date avait été instituée pour se souvenir de l'héritage de compassion que Jésus-Christ a légué à l'Église pour prendre soin de son peuple.

Il a affirmé que les églises, en tant que partenaires de l'État, sont appelées à valoriser la personne humaine par la mise en oeuvre de projets, notamment dans les domaines de l'aide sociale, de la santé et de l'éducation.

« Il est essentiel que là où se trouve une institution religieuse, il y ait aussi une école, un centre de santé ou un autre projet d'aide communautaire, car bien souvent, les difficultés poussent les gens à commettre le péché », a-t-il souligné.

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Selon le prélat, les institutions religieuses oublient souvent leur responsabilité et leur engagement envers la paix sociale et la solidarité humaine, se concentrant uniquement sur la construction de temples et la prédication du pardon et de la prospérité.

António Ngula a également mis en avant un projet d'allocation de fonds aux petites entreprises destinées aux familles vulnérables, grâce aux offrandes et à la dîme des fidèles.

La Journée internationale de solidarité chrétienne vise à encourager la compassion, l'aide humanitaire et le soutien mutuel entre les communautés religieuses et la société en général, en promouvant l'amour du prochain et l'attention portée aux personnes en situation de vulnérabilité.