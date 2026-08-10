Angola: Le Brent ouvre à 84,42 $US

Luanda — Le prix du Brent, référence du marché angolais, a ouvert lundi à 84,42 $US, soit le même cours qu'à la clôture de dimanche.

Le Brent évolue dans un contexte d'incertitude quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que de nouvelles attaques revendiquées par les militants houthis, soutenus par l'Iran, contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont accru les inquiétudes concernant les flux régionaux.

Dimanche, le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a oscillé entre 83,94 $US et 84,97 $US, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.