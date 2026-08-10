Angola: « Factura Premiada' encourage la régularisation fiscale à Huíla - AGT

Lubango — L'Administration générale des impôts (AGT) mise sur la campagne "Factura Premiada" (Facture gagnante) pour inciter les citoyens à exiger des factures pour leurs achats et contribuer à la régularisation des agents économiques qui opèrent encore en dehors du système fiscal.

Ces données ont été révélées le week-end dernier, à Lubango, par le directeur régional de la 5e région fiscale (Huíla et Namibe), Milton da Costa, en marge de la cérémonie de remise des prix de la campagne "Factura Premiada", au cours de laquelle le contribuable Vasco Koki, 25 ans, a reçu un véhicule neuf.

Milton da Costa a expliqué que les principaux objectifs de l'initiative sont d'inciter les citoyens à demander des factures, de promouvoir la régularisation fiscale des agents économiques et de renforcer le respect des obligations fiscales.

Selon le responsable, certains agents économiques échappent encore au système fiscal et, si leurs clients exigent des factures, ils seront plus enclins à régulariser leur situation.

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D'après le directeur régional, la campagne comprend des tirages au sort mensuels pour gagner des véhicules neufs, ainsi que des « grands prix » trimestriels, dont une maison meublée avec véhicule.

Il a ajouté que depuis le lancement de l'initiative, deux tirages au sort ont déjà eu lieu, avec des maisons et des véhicules à gagner, ainsi que d'autres lots plus modestes tels que des ordinateurs, des téléphones portables et divers biens.

Il a expliqué que tous les agents économiques sont tenus d'émettre des factures pour la vente de biens ou la prestation de services, et que les citoyens peuvent signaler à l'AGT (Administration générale des impôts) les cas où aucune facture n'est émise.

Il a estimé que la numérisation est l'un des principaux moyens de réduire l'utilisation de documents papier et d'améliorer les services fiscaux dans le pays.