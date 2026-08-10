Congo-Brazzaville: Journée internationale des peuples autochtones - La CNDH réaffirme son engagement en faveur d'une société égalitaire

Dans un communiqué publié le 9 août à Brazzaville, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), que préside Casimir Ndomba, a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses missions afin de contribuer à l'édification d'une société congolaise fondée sur l'égalité, la non-discrimination, le respect de la diversité culturelle et la dignité de tous.

La CNDH salue les progrès accomplis par la République du Congo, notamment à travers la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 ainsi que les initiatives visant à améliorer l'accès de la population autochtone à l'éducation, à la santé, à la justice, à l'état civil et aux services sociaux de base. Elle rappelle, toutefois, que des défis subsistent encore en matière de lutte contre les discriminations, l'inclusion sociale et l'accès effectif aux droits fondamentaux.

A l'occasion de la célébration de cette journée internationale, la CNDH s'associe au gouvernement congolais et à la communauté internationale pour saluer l'importance de la thématique choisie par les Nations unies cette année, à savoir « Rendre hommage aux sage-femmes autochtones : préserver la vie et le bien-être ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la CNDH, ce thème met en lumière la contribution essentielle des sage-femmes autochtones qui incarnent la tradition, transmettent les connaissances, renforcent l'identité culturelle et préservent les modes de vie ancestraux. Ainsi, la CNDH rend hommage à la population autochtone du Congo et du monde, et réaffirme son engagement en faveur de la promotion, de la protection et de la défense de leurs droits.

Cette thématique rappelle le rôle déterminant des sage-femmes autochtones dans la promotion des approches culturellement adaptées en matière de santé et de bien-être.